Jelang Persis Solo vs PSBS Biak, Ricky Nelson Pastikan Semua Pemain Siap dan Bidik Tiga Poin

JawaPos.com - Persis Solo terus mematangkan persiapan menjelang pertandingan lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.

Laskar Sambernyawa akan menjamu PSBS Biak di Stadion Manahan, Solo, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Kepala Persis Solo Ricky Nelson memastikan kondisi skuadnya dalam keadaan baik, tidak ada pemain yang mengalami cedera sehingga seluruh anggota tim memiliki peluang untuk tampil dalam pertandingan tersebut.

Meski begitu, Ricky belum menentukan komposisi pemain yang akan diturunkan.

Dia masih melihat kesiapan masing-masing pemain selama menjalani latihan sebelum pertandingan.

“Kondisi semua baik, tidak ada cedera. Semua siap bermain, tinggal bagaimana nanti saya memilih yang lebih siap bermain melawan Biak,” ujar Ricky saat sesi latihan di Lapangan Sriwaru.

Persis Solo memiliki waktu sekitar sepekan untuk mempersiapkan diri menghadapi PSBS Biak.

Dalam periode tersebut, Ricky bersama tim pelatih memberikan perhatian pada peningkatan teknik dan taktik permainan.