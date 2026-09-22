FIFA Matchday Jadi Momen Madura United Beri Waktu Istirahat, Latihan Mandiri Tetap Jalan

Madura United FC mengawali Super League 2026/2027 dengan tiga kemenangan beruntun dan mengoleksi 9 poin. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United FC memanfaatkan jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 pada momen FIFA Matchday untuk memberikan waktu istirahat kepada para pemain.
Skuad Laskar Sape Kerrab mendapat jatah libur selama sembilan hari setelah menjalani pertandingan pekan sebelumnya.
Meski cukup panjang, masa libur tersebut bukan berarti para pemain benar-benar lepas dari aktivitas latihan.
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Hugo Gomes dan kawan-kawan terakhir kali tampil saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9).
Dalam pertandingan tersebut, Madura United berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1, jadi modal positif bagi tim sebelum memasuki jeda kompetisi.
Manajemen kemudian memberikan waktu istirahat kepada pemain seiring adanya agenda FIFA Matchday.
Skuad Madura United dijadwalkan kembali berkumpul pada Senin (28/9) untuk menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bangkalan.
Manajer Madura United Umar A. Wachdin mengatakan, keputusan memberikan libur kepada pemain dilakukan karena kompetisi sedang memasuki jeda.
Namun, tim pelatih tetap menyiapkan program latihan yang harus dijalankan secara mandiri.
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