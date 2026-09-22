Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 06.24 WIB

FIFA Matchday Jadi Momen Madura United Beri Waktu Istirahat, Latihan Mandiri Tetap Jalan

Madura United FC mengawali Super League 2026/2027 dengan tiga kemenangan beruntun dan mengoleksi 9 poin. (Madura United) - Image

Madura United FC mengawali Super League 2026/2027 dengan tiga kemenangan beruntun dan mengoleksi 9 poin. (Madura United)

JawaPos.com - Madura United FC memanfaatkan jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 pada momen FIFA Matchday untuk memberikan waktu istirahat kepada para pemain.

Skuad Laskar Sape Kerrab mendapat jatah libur selama sembilan hari setelah menjalani pertandingan pekan sebelumnya.

Meski cukup panjang, masa libur tersebut bukan berarti para pemain benar-benar lepas dari aktivitas latihan.

Hugo Gomes dan kawan-kawan terakhir kali tampil saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9).

Dalam pertandingan tersebut, Madura United berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1, jadi modal positif bagi tim sebelum memasuki jeda kompetisi.

Manajemen kemudian memberikan waktu istirahat kepada pemain seiring adanya agenda FIFA Matchday.

Skuad Madura United dijadwalkan kembali berkumpul pada Senin (28/9) untuk menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bangkalan.

Manajer Madura United Umar A. Wachdin mengatakan, keputusan memberikan libur kepada pemain dilakukan karena kompetisi sedang memasuki jeda.

Namun, tim pelatih tetap menyiapkan program latihan yang harus dijalankan secara mandiri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tim Paling Gacor dari Jawa Timur! Madura United Diharapkan Konsisten Raih Poin di Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Tim Paling Gacor dari Jawa Timur! Madura United Diharapkan Konsisten Raih Poin di Super League

Selasa, 22 September 2026 | 14.07 WIB

Oscar Bruzon Liburkan Pemain Bhayangkara FC Jelang Laga Lawan Arema FC dan Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Oscar Bruzon Liburkan Pemain Bhayangkara FC Jelang Laga Lawan Arema FC dan Madura United

Selasa, 22 September 2026 | 13.53 WIB

Harapan Presiden Madura United Atas Performa Tim di Awal Musim - Image
Sepak Bola Indonesia

Harapan Presiden Madura United Atas Performa Tim di Awal Musim

Senin, 21 September 2026 | 18.53 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore