4 Pemain Termasuk Dony Tri Absen, Rizky Eka Pratama Mendadak Gabung Latihan Timnas Indonesia

JawaPos.com - Pemain PSM Makassar Rizky Eka Pratama mendadak bergabung dalam sesi latihan timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN Cup 2026.

Kehadiran Rizky Eka, praktis membuat skuad Timnas Indonesia berkekuatan total 25 pemain. Artinya, skuad Timnas Indonesia masih kurang empat pemain.

Keempat pemain yang absen dalam sesi latihan perdana kali ini adalah Dean James, Calvin Verdonk, Dony Tri Pamungkas, dan Yakob Sayuri.

Untuk Dony Tri, tidak diketahui mengapa absen dalam sesi latihan perdana meski sudah memenuhi panggilan Timnas Indonesia.

Kemungkinan, pemain Persija Jakarta itu masih dalam pemulihan cedera.

Sementara untuk ketiga pemain lain memang belum bergabung dengan skuad.

Timnas Indonesia menggelar sesi latihan perdana jelang FIFA ASEAN Cup 2026.

Sesuai jadwal, ajang tersebut akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang.