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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 22 September 2026 | 22.19 WIB

Ernando Ari Cedera Paha, Kiper Persebaya Surabaya Surabaya Absen Bela Timnas Indonesia

Ernando Ari mengalami cedera paha dan harus absen dari skuad Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Persebaya) - Image

Ernando Ari mengalami cedera paha dan harus absen dari skuad Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Persebaya)

JawaPos.com — Kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari, harus menunda peluang kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah mengalami cedera paha menjelang FIFA ASEAN Cup 2026.

Kondisi tersebut membuat Ernando tidak masuk dalam daftar 23 pemain pilihan John Herdman untuk turnamen yang berlangsung 25 September hingga 5 Oktober 2026.

Cedera Paha Jadi Kendala Ernando Ari

Cedera paha menjadi alasan Ernando Ari tidak mendapatkan panggilan Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026, meski sang penjaga gawang tampil dalam dua pertandingan Persebaya Surabaya pada awal Super League 2026/2027.

Ernando mengalami masalah tersebut bersama Alfan Suaib, sedangkan Francisco Rivera dan Matheus Lagoa mengalami keluhan pada bagian otot betis.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyebut kondisi keempat pemain menjadi perhatian tim selama jeda kompetisi setelah pekan ketiga.

Pemulihan dilakukan secara bertahap sambil melihat perkembangan kondisi masing-masing pemain.

"Mengenai kondisi pemain, kami harus melihat situasinya secara menyeluruh. Rivera mengalami cedera, Ernando juga cedera, Matheus mengalami cedera, Alfan juga termasuk," ujar Coach Tavares.

“Sekarang yang paling penting adalah memberikan waktu dan penanganan yang tepat agar mereka bisa pulih dengan baik.”

Bagi Ernando, cedera tersebut datang ketika dirinya tengah menjalani awal musim bersama Persebaya Surabaya.

Editor: Edi Yulianto
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