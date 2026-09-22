Harga Tiket Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Kenapa Laga Klasik Kontra Malaysia Dibedakan

Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho berebut bola dengan pemain Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026). Indonesia resmi jadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Dua stadion disiapkan di Jakarta dan Bandung untuk turnamen sepak bola penting Asia Tenggara. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Daftar harga tiket Timnas Indonesia di FIFA Asean Cup 2026 akan dibahas pada artikel ini. Laga klasik antara Timnas Indonesia menghadapi Malaysia dibedakan sedikit lebih mahal.
PSSI telah merilis daftar harga tiket Timnas Indonesia di FIFA Asean Cup 2026. Penjualan tiket sudah dibuka sejak Jumat (18/9) silam. Semua pertandingan Grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.
Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di FIFA Asean Cup 2026 dengan menghadapi Singapura. Laga kontra tim berjuluk The Lions akan dihelat pada Jumat (25/9) malam WIB.
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Kemudian dilanjutkan dengan partai klasik menghadapi rival serumpun, Malaysia pada Senin (28/9) malam WIB. Bangladesh akan menjadi lawan pamungkas Timnas Indonesia di babak grup, yakni pada Kamis (1/10) malam WIB.
Pencinta sepak bola tanah air bisa membeli tiket pertandingan di laman Kitagaruda.id. Terlihat bahwa terdapat perbedaan harga pada tiket pertandingan, khususnya pada pertandingan pertama dan ketiga dengan laga kedua.
Laga pertama Timnas Indonesia menghadapi Singapura dan Bangladesh dibanderol dengan harga yang sama. Namun, harga tiket untuk laga klasik menghadapi Malaysia dibedakan.
Pada laga pertama dan ketiga, tiket termurah yakni kategori Upper Garuda dipasang dengan harga Rp 100 ribu. Kemudian untuk kategori tribune selatan dan utara, Garuda South dan North dibanderol dengan harga Rp 200 ribu.
Sementara tribune barat dan timur, yakni Garuda West dan East dibanderol dengan harga Rp 300 ribu. Tiket termahal, Premium West dan East dihargai Rp 500 ribu.
Pada laga kontra Malaysia, para suporter Timnas Indonesia harus merogoh kocek lebih dalam. Upper Garuda dihargai Rp 150 ribu, sedangkan Garuda South dan North naik menjadi Rp 200 ribu.
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