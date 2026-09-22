4 Pemain Kunci Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Hadapi Pemain Liga Inggris

JawaPos.com – Para pemain kunci dari masing-masing tim kontestan Grup A FIFA Asean Cup 2026 akan dibahas pada artikel ini. Timnas Indonesia akan menghadapi satu pemain Liga Inggris pada salah satu pertandingan di turnamen edisi perdana tersebut.

Edisi perdana FIFA Asean Cup 2026 segera digelar. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia dan Bangladesh.

Tim asuhan John Herdman akan memainkan seluruh pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Adapun satu laga terakhir Grup A antara Malaysia versus Singapura akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di FIFA Asean Cup 2026 dengan menghadapi Singapura. Laga kontra tim berjuluk The Lions akan dihelat pada Jumat (25/9) malam WIB.

Kemudian dilanjutkan dengan partai klasik menghadapi rival serumpun, Malaysia pada Senin (28/9) malam WIB. Bangladesh akan menjadi lawan pamungkas Timnas Indonesia di babak grup, yakni pada Kamis (1/10) malam WIB.

John Herdman dan kolega tentu wajib mewaspadapi pemain kunci masing-masing tim lawan selama babak grup. Sebagian pemain sudah familiar dengan pencinta sepak bola tanah air lantaran sering ditemui di ajang Piala AFF.

Sebelum menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia di ajang ini, tentu menarik melihat siapa saja pemain andalan masing-masing tim di Grup A. Berikut JawaPos.com merangkum empat pemain kunci dari masing-masing kesebelasan.

1. Arif Aiman (Malaysia) Arif Aiman merupakan winger lincah yang menjadi andalan Timnas Malaysia di lini serang. Pemain berusia 24 tahun ini mengoleksi 40 caps bersama tim berjuluk Harimau Malaya dengan torehan delapan gol dan 13 assist.