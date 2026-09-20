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Minggu, 20 September 2026 | 14.29 WIB

Semen Padang Hadapi PSIS, Nil Maizar: Kami Sudah Siap Secara Taktik hingga Mental

Nil Maizar pastikan Semen Padang siap bertanding lawan PSIS dengan taktik matang dan mental kuat jelang pertandingan penting di Liga Indonesia. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Nil Maizar pastikan Semen Padang siap bertanding lawan PSIS dengan taktik matang dan mental kuat jelang pertandingan penting di Liga Indonesia. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Semen Padang FC Siap Hadapi PSIS, Nil Maizar Minta Tim Tampil 200 Persen
Semen Padang FC membawa modal positif jelang menghadapi PSIS Semarang pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27.

Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (19/9) pukul 19.00 WIB.

Kabau Sirah datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 1-0 atas Persiraja Banda Aceh pada pertandingan pembuka.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Semen Padang sebelum menjalani laga kandang perdana mereka musim ini.

Pelatih Kepala Semen Padang FC, Nil Maizar, memastikan timnya telah melakukan persiapan dari berbagai aspek. Mulai dari taktik, fisik, teknik hingga mental pemain terus dimatangkan sebelum menghadapi PSIS.

"Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai dan anak-anak sudah istirahat. Tadi pagi kita latihan di Lapangan Lesti. Secara taktikal, fisikal, teknikal, dan mental, sekali lagi kita siap untuk menghadapi PSIS Semarang besok malam," ujar Nil Maizar dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Selain kesiapan tim, Nil juga berharap dukungan suporter dapat memberikan tambahan energi bagi para pemain. Menurutnya, atmosfer stadion dengan kehadiran banyak pendukung bisa memberikan pengaruh tersendiri terhadap motivasi tim.

"Penonton kalau hadir di lapangan lebih dari 1.000, 2.000, hingga 10.000 orang itu energinya berbeda. Ini sangat menguntungkan dan kita butuhkan. Tanpa penonton semangat kita berkurang," katanya.

Pertandingan nanti diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama mengawali kompetisi dengan kemenangan.

PSIS Semarang sebelumnya mengalahkan PSPS Pekanbaru dengan skor 2-1, sedangkan Semen Padang menang tipis 1-0 atas Persiraja.

Editor: Edy Pramana
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