Persija Menang atas Java United, Pankov Persembahkan Clean Sheet untuk Jakmania

Persija menang 1-0 atas Java United. Radovan Pankov menilai laga tidak mudah dan mempersembahkan clean sheet untuk The Jakmania. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil mengamankan tiga poin saat menghadapi Java United FC pada pekan ketiga Super League 2026/27. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam, Macan Kemayoran menang tipis 1-0.
Bek tengah Persija asal Serbia, Radovan Pankov, mengakui pertandingan tersebut tidak berjalan mudah bagi timnya. Terlebih, Persija harus menjalani laga kandang di Bali karena adanya pemindahan venue pertandingan.
Menurut Pankov, situasi tersebut membuat Persija harus menyesuaikan rencana permainan. Ia juga menilai performa tim, terutama pada babak kedua, belum sepenuhnya maksimal.
Meski demikian, Pankov melihat rekan-rekannya mampu menjaga kendali pertandingan hingga peluit panjang. Mentalitas dan ketenangan menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan Persija membawa pulang tiga poin.
"Bukan permainan bagus apalagi di babak kedua, tetapi saya pikir pemain masih bisa menguasai jalannya pertandingan. Yang terpenting, kamu tahu kita semua bisa memenangkan pertandingan ini. Pertandingan yang tidak mudah, mereka (Java United) punya banyak pemain bagus hari ini," ujar Pankov dilansir iLeague.
Selain meraih kemenangan, Persija juga berhasil mencatatkan clean sheet. Lini belakang yang dikawal Pankov mampu menjaga gawang tetap aman meski Java United beberapa kali memberikan tekanan.
Bagi Pankov, catatan tanpa kebobolan tersebut menjadi hal penting. Apalagi, Persija harus bermain tanpa kehadiran penonton di stadion.
Meski tidak bisa mendapatkan dukungan langsung dari The Jakmania di tribun, Pankov mengaku tetap merasakan dukungan suporter dari Jakarta.
"Kali ini kita mencatatkan clean sheet. Dukungan mengalir untuk kita dari Jakarta. Doa dan dukungan ini semua sangat penting bagi kami," katanya.
Pankov juga berbicara mengenai pengalamannya bermain di Indonesia. Bek berusia 30 tahun tersebut menilai kompetisi lokal memiliki karakter berbeda dibandingkan sepak bola Eropa.
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