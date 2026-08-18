Pelatih Persija Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Radovan Pankov yang Segera Pulih dari Cedera Paha

JawaPos.com - Pelatih Shin Tae-yong menyatakan, pemulihan cedera Bek Persija Jakarta Radovan Pankov menunjukkan hasil positif.

Bek asal Serbia itu kini sudah kembali mengikuti latihan reguler bersama rekan-rekannya dalam pemusatan latihan atau training camp Persija di Thailand.

Pankov sebelumnya mengalami cedera saat Persija menghadapi Port FC pada laga kedua Piala Presiden 2026.

Dia tidak mampu menyelesaikan pertandingan setelah mengalami masalah pada bagian paha depan atau quadriceps strain.

Cedera tersebut membuat Pankov harus menjalani program pemulihan secara bertahap.

Selama Persija berada di Thailand, pemain berusia 30 tahun itu mendapat penanganan dari tim medis untuk memastikan kondisinya kembali pulih sebelum mendapat izin mengikuti latihan bersama tim.

Hasilnya cukup positif. Pankov kini sudah mulai terlibat dalam sesi latihan reguler.

Meski demikian, Persija masih memberikan perhatian khusus terhadap kondisinya agar proses pemulihan berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.