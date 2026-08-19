Update Cedera Radovan Pankov: Bek Persija Jakarta Segera Pulih dan Kembali Berlatih Penuh!

JawaPos.com — Radovan Pankov mulai kembali berlatih bersama Persija Jakarta setelah mengalami cedera paha depan saat menghadapi Port FC pada turnamen pramusim di Tanah Air.

Bek asal Serbia itu kini hampir pulih sepenuhnya, tetapi aktivitasnya masih dipantau tim medis agar kondisinya siap menghadapi persaingan Super League 2026/2027.

Bagaimana kondisi terbaru Radovan Pankov? Kondisi Radovan Pankov menunjukkan perkembangan positif setelah bek berusia 30 tahun tersebut kembali mengikuti sesi latihan reguler Persija Jakarta bersama rekan-rekannya.

Meski sudah bergabung dalam latihan tim, Pankov masih menjalani pemantauan intensif untuk memastikan pemulihan cedera paha depan berjalan sesuai tahapan.

Cedera tersebut membuat Pankov harus menjalani program pemulihan sebelum kembali mengikuti aktivitas tim secara bertahap.

Persija Jakarta tidak ingin mengambil risiko dengan langsung memberikan beban latihan penuh kepada pemain asal Serbia itu sebelum kondisi fisiknya benar-benar siap.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyebut kondisi Pankov saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika pertama kali mengalami cedera.

Menurutnya, sang pemain bahkan hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk mencapai kondisi kebugaran sepenuhnya.