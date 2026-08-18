Pulih dari Cedera, Radovan Pankov Kembali Berlatih dengan Skuad Persija Jakarta

JawaPos.com - Bek anyar Persija Jakarta Radovan Pankov sudah pulih dari cedera, telah berlatih dengan skuad Macan Kemayoran dalam pemusatan latihan di Thailand.

Pemain Persija asal Serbia Radovan Pankov mengalami cedera paha depan atau quadriceps strain saat menjalani pertandingan melawan Port FC di Piala Presiden 2026.

Meski cedera, pelatih Shin Tae-yong tetap membawa bek berusia 31 tahun itu ke pemusatan latihan Persija Jakarta di Thailand untuk menjalani program pemulihan.

Shin Tae-yong pun mengungkapkan, saat ini kondisi Pankov sudah hampir pulih 100 persen.

Eks pemain Legia Warszawa itu bahkan sudah ambil bagian dalam latihan reguler bersama tim, meski masih dalam pemantauan ekstra dari tim medis Persija Jakarta.

“Terkait Pankov, saat Persija bertanding melawan Port FC di babak pertama, terjadi sedikit robekan pada ototnya. Namun, sekarang kondisinya sudah hampir pulih sepenuhnya,” kata Shin Tae-yong, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (18/8).

Shin Tae-yong optimistis Pankov dapat segera kembali ke level terbaiknya. Eks pelatih Timnas Indonesia itu meyakini anak asuhnya dalam waktu dekat dapat melahap semua menu latihan Persija Jakarta.

“Dia pun sudah bergabung dalam latihan tim. Saya rasa dalam waktu dekat dia sudah bisa mengikuti seluruh latihan tim secara penuh,” ungkap pelatih asal Korea Selatan tersebut.