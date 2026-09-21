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Farid S. Maulana
Senin, 21 September 2026 | 23.07 WIB

Gresik United Berburu Striker Senior, Siapkan Tambahan Pemain untuk Liga 3

Gresik United masih membutuhkan tambahan pemain untuk Liga 3 Nusantara. Manajemen membidik striker senior untuk memperkuat skuad. (Fajar/Radar Gresik) - Image

Gresik United masih membutuhkan tambahan pemain untuk Liga 3 Nusantara. Manajemen membidik striker senior untuk memperkuat skuad. (Fajar/Radar Gresik)

JawaPos.com - Sudah ditetapkannya kickoff untuk Liga 3 Nusantara membuat Gresik United tancap gas untuk mematangkan skuad. Selain menggelar latihan secara rutin, manajemen Laskar Joko Samudro juga berencana menambah kekuatan.

Manajer Gresik United Firman Rengga Saputra mengatakan, saat ini timnya sudah memiliki 26 pemain. Pihaknya masih membutuhkan setidaknya tiga pemain lagi untuk berkompetisi di Liga 3 Nusantara.

"Ada satu-dua pemain regulasi U-20 dan kemungkinan satu pemain senior lagi," bebernya.

Untuk pemain senior, saat ini Gresik United sudah memiliki tujuh pemain. Dua di antaranya berposisi sebagai pemain depan.

"Nanti satu pemain senior lagi posisinya juga striker," ungkapnya.

Pelatih Gresik United Joko Susilo mengakui timnya memang masih membutuhkan tambahan pemain. "Mungkin untuk pemain regulasi posisinya bisa striker atau belakang," tuturnya.

Yang jelas tim pelatih akan melakukan evaluasi hingga pertandingan perdana Liga 3 Nusantara. Artinya, jika ada pemain yang performanya menurun menjelang kompetisi, dia tidak segan melakukan pencoretan.

"Jadi, saya ingin melihat pemain yang performanya terus meningkat dan bersaing dalam skuad," tegasnya. 

Editor: Hendra
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