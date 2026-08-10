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Farid S. Maulana
Senin, 10 Agustus 2026 | 14.56 WIB

Gresik United Siapkan 2 Uji Coba Tiap Bulan, Skuad Joko Susilo Sudah 80 Persen Menuju Liga 3

Gresik United menyiapkan dua uji coba setiap bulan untuk membangun chemistry dan mengevaluasi skuad sebelum Liga 3 Nusantara bergulir. (Fajar/Radar Gresik) - Image

Gresik United menyiapkan dua uji coba setiap bulan untuk membangun chemistry dan mengevaluasi skuad sebelum Liga 3 Nusantara bergulir. (Fajar/Radar Gresik)

JawaPos.com - Kickoff Liga 3 Nusantara memang belum jelas. Namun, Gresik United terus melakukan latihan rutin. Baik di lapangan ataupun di luar lapangan.

Sabtu (8/8) lalu misalnya, Gresik United menggelar latihan di Pantai Delegan, Gresik. Programnya adalah peningkatan fisik.

Selain itu, lokasi latihan yang berbeda juga menumbuhkan chemistry antar pemain.

Pelatih Gresik United Joko Susilo menuturkan sejauh ini persiapan sangat baik.

Pihaknya tidak terganggu dengan masih belum jelasnya kapan Liga 3 Nusantara akan dimulai. 

"Kami fokus mempersiapkan diri saja dulu. Program dijalankan dulu," jelasnya.

Karena kickoff belum jelas, Gethuk-sapaan Joko Susilo-juga tidak mau buru-buru merekrut pemain. Saat ini, setidaknya skuadnya sudah 80 persen.

 "Nanti sisanya kami akan lihat kebutuhan. Kami tidak akan merekrut berdasarkan nama besar saja," tegasnya.

Nah, agar anak asuhnya tetap merasakan atmosfer persaingan, pria asal Malang ini mengagendakan dua kali uji coba tiap bulan.

Hal tersebut diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi atas kekurangan skuadnya sebelum Liga 3 Nusantara bergulir. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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