Joko Susilo Pimpin Seleksi Pemain Gresik United, Tapi Belum Teken Kontrak sebagai Pelatih

JawaPos.com - Gresik United sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Liga 3 Nusantara musim depan. Sejak Senin (18/5) lalu, seleksi pemain lokal mulai dilakukan dan langsung dipimpin calon pelatih Gresik United musim depan, Joko Susilo.

Gethuk, sapaan akrab Joko Susilo, mengungkapkan bahwa sebenarnya manajemen Gresik United sudah menyodorkan kontrak kepadanya. Namun, ada beberapa hal yang membuatnya masih belum sepakat menjadi pelatih Gresik United.

“Yang pertama karena saya masih dalam kondisi sakit. Masa saya menerima pekerjaan dalam kondisi yang tidak fit,” ungkapnya.

Selain itu, Gethuk ingin menunjukkan kualitasnya terlebih dahulu kepada manajemen Laskar Joko Samudro, terutama dalam melakukan seleksi untuk mencari pemain terbaik asli Gresik.

“Saya tidak mau manajemen nanti membeli kucing dalam karung. Lihat kualitas saya dulu, baru negosiasi,” tegasnya.

Pelatih berusia 55 tahun itu menuturkan bahwa manajemen Gresik United sudah memaparkan rencana tim untuk musim depan. Secara pribadi, Gethuk mengaku sangat tertarik.

“Manajemen serius untuk membangun tim ini. Ingin promosi musim depan,” paparnya.

Gethuk juga menilai Gresik United merupakan tim besar. Karena itu, dia sangat antusias dan ingin segera bergabung jika manajemen sudah yakin dengan kemampuannya.