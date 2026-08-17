Pemain Baru Gresik United Cepat Beradaptasi, Joko Susilo Ungkap Perkembangannya

JawaPos.com - Satu per satu pemain baru bergabung dengan skuad Gresik United. Terbaru, ada pemain gaek Abanda Rahman yang ikut berlatih bersama Laskar Joko Samudro. Mantan pemain Bhayangkara FC itu bahkan sudah mengikuti uji coba melawan EPA Persebaya U-20 pada Jumat (14/8) sore lalu di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik.

Pelatih Gresik United Joko Susilo senang skuadnya kian lengkap. Artinya, dia bisa segera menerapkan taktik yang diinginkan agar persiapan menuju Liga 3 Nusantara bisa maksimal.

"Sejauh ini tim ini sudah ada peningkatan, meskipun masih proses. Namun, tren tim ini naik," ucapnya.

Gethuk, sapaan Joko Susilo, menuturkan pemain-pemain baru tidak mengalami kendala dalam beradaptasi.

Selain sebagian besar pernah berada di bawah asuhannya musim lalu di RANS Nusantara FC, kekompakan tim menjadi alasan pemain baru tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi.

"Jadi, mereka bisa langsung menjalankan program yang ada dengan baik," ungkapnya.

Dari hasil uji coba melawan EPA Persebaya U-20, Gethuk sudah menemukan beberapa kelemahan skuadnya. Salah satunya adalah soal ketajaman lini depan.

"Pertahanan sudah bagus, lini tengah juga sudah bagus. Yang masih perlu diperbaiki adalah lini depan agar lebih tajam," tegasnya.

Pria kelahiran Blora itu juga merencanakan beberapa agenda uji coba. Salah satunya adalah dengan tim yang levelnya di atas Gresik United.