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Andika Rachmansyah
Senin, 21 September 2026 | 22.59 WIB

Dean James Kembali ke Timnas Indonesia, Bidik Trofi FIFA ASEAN Cup 2026

Dean James kembali dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Bek Go Ahead Eagles itu membidik trofi bersama skuad Garuda. (Dok. @dean11james) - Image

Dean James kembali dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Bek Go Ahead Eagles itu membidik trofi bersama skuad Garuda. (Dok. @dean11james)

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Dean James menyambut antusias pemanggilan dirinya kembali ke skuad Garuda untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah absen dalam dua pemanggilan terakhir, pemain Go Ahead Eagles itu berharap bisa membantu Indonesia meraih trofi pada edisi perdana turnamen tersebut.

Dean James mengaku tidak sabar kembali bergabung dengan Timnas Indonesia dan merasakan atmosfer pertandingan bersama skuad Garuda.

"Ya, tentu saja, saya sangat bersemangat. Dua kali terakhir saya tidak pergi ke sana. Jadi sekarang saya senang bisa kembali pergi ke sana," ujar Dean James dalam wawancara di Goffertstadion, usai menghadapi NEC Nijmegen, dikutip Senin (21/9/2026).

Bagi Dean James, kesempatan mengenakan seragam Timnas Indonesia memiliki arti khusus. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengaku bangga bisa bermain untuk Indonesia sekaligus mendapatkan dukungan dari ratusan juta masyarakat.

"Pertama-tama, karena saya dipanggil untuk bergabung. Untuk itu saya sangat bersyukur. Dan tentu saja, bisa bermain untuk 280 juta orang adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata," katanya.

Dean James juga menikmati setiap kesempatan tampil bersama Timnas Indonesia. Karena itu, ia berharap perjalanan skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 bisa berakhir dengan pencapaian terbaik.

"Rasanya sangat indah ketika saya bermain di sana. Saya hanya menikmatinya dan semoga kami juga bisa pulang membawa sebuah trofi," lanjutnya.

Pemanggilan Dean James kali ini disampaikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia. Ia mengatakan proses tersebut berlangsung sederhana karena dirinya menerima kabar melalui sambungan telepon.

"Pelatih menelepon saya, sesederhana itu," ucap Dean James.

Dean James sebelumnya sudah menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia. Namun, ia absen dalam dua pemanggilan terakhir sehingga kesempatan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momentum untuk kembali memberikan kontribusi.

Editor: Hendra
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