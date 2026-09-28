Sebanyak 56 Ribu Lembar Tiket Indonesia vs Malaysia Terjual, SUGBK Berpotensi Full House!

Suporter Indonesia diprediksi akan membuat SUGBK Jakarta full house pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 pada laga Indonesia melawan Malaysia. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Sebanyak 56 ribu lembar tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 telah terjual. Jumlah tersebut membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, berpotensi dipenuhi suporter dalam duel bertajuk Derby Serumpun tersebut.
Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia dijadwalkan kick-off pukul 19.30 WIB. Antusiasme suporter untuk menyaksikan duel penuh gengsi tersebut begitu tinggi, karena 56 ribu lembar tiket telah terjual hingga Senin (28/9) pukul 12.00 WIB.
Tak heran jika antusiasme penonton laga tersebut begitu tinggi. Pasalnya, pertemuan Timnas Indonesia melawan Malaysia menjadi salah satu laga yang paling dinantikan bagi pendukung dari masing-masing negara.
Kedua kesebelasan terakhir kali bertemu di Indonesia pada 2019. Setelah penantian panjang sekitar tujuh tahun, skuad Garuda akhirnya kembali menjamu Harimau Malaya - julukan Timnas Malaysia - di SUGBK.
Timnas Indonesia datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-0 atas Singapura di laga pembuka Grup A. Begitu juga dengan Malaysia yang mengawali kiprahnya dengan kemenangan 3-0 atas Bangladesh, sehingga kedua tim sama-sama mengemas tiga poin.
Malaysia untuk sementara memimpin klasemen Grup A berkat keunggulan selisih gol. Sementara Timnas Indonesia menempati posisi kedua dan berpeluang mengambil alih posisi puncak jika mampu meraih kemenangan pada laga malam nanti.
Persaingan tersebut membuat duel Indonesia vs Malaysia memiliki arti penting dalam perebutan tiket menuju final FIFA ASEAN Cup 2026. Pasalnya, hanya juara grup yang berhak melaju ke partai puncak turnamen tersebut.
Selain persaingan di klasemen, rivalitas panjang kedua negara juga menjadi daya tarik tersendiri. Kedua tim sudah berjumpa sebanyak 85 kali. Timnas Indonesia mencatat 33 kali kemenangan, sedangkan Malaysia 34 kali menang, dan 18 laga lainnya berujung imbang.
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