Hajar PSIM 2-1, Pelatih Madura United Senang Timnya Sapu Bersih Kemenangan

JawaPos.com - Pelatih kepala Madura United Jose Gomes mengaku senang menyusul kesuksesan tim itu menyapu bersih tiga laga pertama BRI Super League 2026/27 dengan kemenangan.

Kemenangan ketiga Madura United didapatkan saat melawan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat. Pada laga itu, Laskar Sape Kerrab bangkit dari ketertinggalan babak pertama, dengan mencetak dua gol kemenangan pada babak kedua.

“Pada babak kedua, kami evaluasi dan kami bisa cetak gol. Ada pergantian pemain juga. Mereka bisa berkontribusi bagus buat kami, senang sekali dengan permainan malam itu,” kata Gomes, dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu.

Sebelumnya, tim tuan rumah sempat tertinggal setelah Nermin Haljeta membawa tim tamu unggul pada menit ke-15. PSIM bahkan hampir menggandakan keunggulan pada menit-menit akhir babak pertama, namun gol mereka dianulir wasit.

Setelah tertinggal satu gol, Madura United kemudian tampil lebih agresif pada babak kedua. Sejumlah perubahan dilakukan untuk meningkatkan intensitas permainan dan upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil.

Mendonca menjadi pemain yang membuka jalan bagi kebangkitan Madura United, setelah sundulannya dari situasi sepak pojok pada menit ke-72 mengubah skor menjadi 1-1.

Gol itu berdampak pada percaya diri Madura United. Hanya berselang dua menit, mereka berbalik unggul melalui gol Gali Freitas, yang menerima umpan dari sang top skor sementara Super League, Dimitar Mitkov.

Pada sisa menit pertandingan, PSIM berupaya menyamakan kedudukan. Tapi, upaya-upaya mereka gagal membuahkan hasil. Skor tersebut pun bertahan hingga pertandingan berakhir.