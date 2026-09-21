Madura United Kumpulkan 9 Poin dari 3 Laga, Achsanul Qosasi Minta Performa Terus Stabil

JawaPos.com - Madura United FC menjadi salah satu dari dua tim yang mampu menyapu bersih tiga pertandingan awal BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab mengoleksi sembilan poin dari tiga laga, sama seperti Persija Jakarta yang juga belum kehilangan poin.

Madura United mengawali perjalanan di kompetisi musim ini dengan hasil positif.

Tim asuhan Jose Gomes tersebut mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 pada pertandingan pertama.

Hasil apik itu berlanjut pada pekan kedua, Madura United kembali menunjukkan ketajamannya saat menghadapi PSS Sleman.

Bermain dengan penuh percaya diri, Laskar Sape Kerrab amankan kemenangan 3-1.

Terbaru, Madura United kembali meraih tiga poin ketika menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam.

Kemenangan kali ini didapat dengan perjuangan yang tidak mudah.