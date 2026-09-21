Persib Bandung Buktikan DNA Juara di Jepara, Terus Bersaing di Papan Atas Klasemen

JawaPos.com - Persib Bandung mencuri kemenangan di markas Persijap Jepara pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam.

Kemenangan dengan skor 2-1 yang didapat berkat gol balasan dari Thom Haye pada menit ke-21 dan Uilliam Barros pada menit ke-54, setelah tertinggal lebih dulu lewat gol Pirulo dari titik putih pada menit ke-13.

Kemenangan ini membuat Persib meramaikan persaingan papan atas lima besar dengan nilai enam. Pelatih Persib, Igor Tolic, menilai Persijap sebenarnya memberikan perlawanan yang sulit dengan permainan terorganisir taktik yang diusung pelatih asal Portugal, Mario Lemos.

Namun, selalu penting bagi Persib untuk mencetak gol lebih banyak daripada lawan, tak peduli selalu kebobolan lebih dulu atau tidak.

“Poin utamanya adalah tiga poin. Seperti yang saya katakan, tim tuan rumah yang bagus, sangat terorganisir, bukan stadion yang mudah untuk didatangi dan menang di sini. Semua pujian untuk para pemain, mereka berjuang sampai akhir,” kata Tolic mengapresiasi pemainnya.

Kredit poin diberikan pelatih asal Kroasia ini, pasalnya mentalitas mereka tak berubah walau dalam kelelahan yang sangat, usai menempuh ribuan kilometer dari Korea Selatan ke Jepara. Ya, sebelum laga tersebut di atas, Persib sempat melawat ke Negeri Ginseng mengalahkan FC Seoul di AFC Champions League Two (ACL 2) musim ini.

“Pemain yang tampil sejak awal, pemain yang masuk sebagai pengganti, mereka juga telah memberikan yang terbaik. Namun, seperti yang bisa Anda lihat, sekitar 20 menit terakhir, kami kelelahan, kami terasa berat, kami terasa berat saat berlari, kami terasa berat dalam bertahan,” paparnya.