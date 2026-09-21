Persib Bandung Buktikan DNA Juara di Jepara, Terus Bersaing di Papan Atas Klasemen

Uilliam Barros (depan) menjadi penentu kemenangan Persib Bandung di kandang Persijap Jepara. (I.League)
JawaPos.com - Persib Bandung mencuri kemenangan di markas Persijap Jepara pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam.
Kemenangan dengan skor 2-1 yang didapat berkat gol balasan dari Thom Haye pada menit ke-21 dan Uilliam Barros pada menit ke-54, setelah tertinggal lebih dulu lewat gol Pirulo dari titik putih pada menit ke-13.
Kemenangan ini membuat Persib meramaikan persaingan papan atas lima besar dengan nilai enam. Pelatih Persib, Igor Tolic, menilai Persijap sebenarnya memberikan perlawanan yang sulit dengan permainan terorganisir taktik yang diusung pelatih asal Portugal, Mario Lemos.
Namun, selalu penting bagi Persib untuk mencetak gol lebih banyak daripada lawan, tak peduli selalu kebobolan lebih dulu atau tidak.
“Poin utamanya adalah tiga poin. Seperti yang saya katakan, tim tuan rumah yang bagus, sangat terorganisir, bukan stadion yang mudah untuk didatangi dan menang di sini. Semua pujian untuk para pemain, mereka berjuang sampai akhir,” kata Tolic mengapresiasi pemainnya.
Kredit poin diberikan pelatih asal Kroasia ini, pasalnya mentalitas mereka tak berubah walau dalam kelelahan yang sangat, usai menempuh ribuan kilometer dari Korea Selatan ke Jepara. Ya, sebelum laga tersebut di atas, Persib sempat melawat ke Negeri Ginseng mengalahkan FC Seoul di AFC Champions League Two (ACL 2) musim ini.
“Pemain yang tampil sejak awal, pemain yang masuk sebagai pengganti, mereka juga telah memberikan yang terbaik. Namun, seperti yang bisa Anda lihat, sekitar 20 menit terakhir, kami kelelahan, kami terasa berat, kami terasa berat saat berlari, kami terasa berat dalam bertahan,” paparnya.
Jeda internasional akan membuat pemain Persib beristirahat sejenak sebelum bertempur kembali pada Oktober nanti. “Hal ini sudah diperkirakan setelah menempuh perjalanan sekian banyak kilometer dalam tiga pertandingan, Anda tidak mungkin bisa tetap segar. Tetapi mentalitas itu ada, kami berhasil melewati pertandingan ini dan meraih tiga poin yang paling diharapkan,” pungkasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022