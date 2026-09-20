Persijap Jepara vs Persib Bandung Imbang 1-1 di Babak Pertama

JawaPos.com - Persijap Jepara bermain sengit melawan Persib Bandung pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027. Kedua tim bermain imbang 1-1 pada babak pertama di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam WIB.

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Persijap Jepara tampil begitu percaya diri di atas lapangan.

Persijap Jepara bahkan mencetak gol keunggulan lebih dulu lewat gol penalti Jose Lopez pada menit ke-13. Persib Bandung mencoba untuk merespons gol dini tersebut.

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Persib Bandung akhirnya sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat tandukan keras Thom Haye. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menjebol gawang Persijap Jepara setelah menerima umpan matang dari Ikhwan Ali Tanamal.

Setelah itu, kedua kesebelasan bermain sengit dengan saling jual beli serangan. Persib Bandung tampil lebih dominan ketimbang Persijap Jepara, namun belum berujung gol hingga laga memasuki menit ke-40.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga laga babak pertama berakhir. Untuk sementara, Persijap Jepara dan Persib Bandung bermain imbang dengan skor 1-1.

Susunan Pemain Persijap Jepara vs Persib Bandung Persijap Jepara: Rakasurya Handika (PG); Najeeb Yakubu, Chica, Tiri, Buyung Ismu; Tegar Infantrie, Rakhmatzoda, Abrizal Umanailo, Jose Lopez; Weyderson Denilson, Vasko Kalezic.

Pelatih: Mario Lemos.

Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG); Eliano Reijnders, Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, Ikhwan Ali Tanamal; Marc Klok, Thom Haye; Beckham Putra, Mariano Peralta, Berguinho; Uilliam Barros.