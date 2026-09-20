Persijap Jepara vs Persib Bandung Imbang 1-1 di Babak Pertama

Thom Haye menjadi pemain termahal Persib Bandung dan ikut mengangkat market value Maung Bandung menjadi yang tertinggi di Piala Presiden 2026. (Instagram @thomhaye)
JawaPos.com - Persijap Jepara bermain sengit melawan Persib Bandung pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027. Kedua tim bermain imbang 1-1 pada babak pertama di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam WIB.
Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Persijap Jepara tampil begitu percaya diri di atas lapangan.
Persijap Jepara bahkan mencetak gol keunggulan lebih dulu lewat gol penalti Jose Lopez pada menit ke-13. Persib Bandung mencoba untuk merespons gol dini tersebut.
Persib Bandung akhirnya sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat tandukan keras Thom Haye. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menjebol gawang Persijap Jepara setelah menerima umpan matang dari Ikhwan Ali Tanamal.
Setelah itu, kedua kesebelasan bermain sengit dengan saling jual beli serangan. Persib Bandung tampil lebih dominan ketimbang Persijap Jepara, namun belum berujung gol hingga laga memasuki menit ke-40.
Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga laga babak pertama berakhir. Untuk sementara, Persijap Jepara dan Persib Bandung bermain imbang dengan skor 1-1.
Persijap Jepara: Rakasurya Handika (PG); Najeeb Yakubu, Chica, Tiri, Buyung Ismu; Tegar Infantrie, Rakhmatzoda, Abrizal Umanailo, Jose Lopez; Weyderson Denilson, Vasko Kalezic.
Pelatih: Mario Lemos.
Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG); Eliano Reijnders, Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, Ikhwan Ali Tanamal; Marc Klok, Thom Haye; Beckham Putra, Mariano Peralta, Berguinho; Uilliam Barros.
Pelatih: Igor Tolic.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022