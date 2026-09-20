Uilliam Barros Pahlawan! Persib Bandung Menang Comeback 2-1 Lawan Persijap Jepara

JawaPos.com - Persib Bandung menang tipis atas Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada lanjutan Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam WIB.

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Persijap Jepara tampil begitu percaya diri di atas lapangan.

Persijap Jepara bahkan mencetak gol keunggulan lebih dulu lewat gol penalti Jose Lopez pada menit ke-13. Persib Bandung mencoba untuk merespons gol dini tersebut.

Persib Bandung akhirnya sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat tandukan keras Thom Haye. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menjebol gawang Persijap Jepara setelah menerima umpan matang dari Ikhwan Ali Tanamal.

Setelah itu, kedua kesebelasan bermain sengit dengan saling jual beli serangan. Persib Bandung tampil lebih dominan ketimbang Persijap Jepara, namun belum berujung gol hingga laga memasuki menit ke-40.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga laga babak pertama berakhir. Untuk sementara, Persijap Jepara dan Persib Bandung bermain imbang dengan skor 1-1.

Selepas turun minum, Persib Bandung tidak menurunkan tempo permainannya. Skuad berjuluk Pangeran Biru itu berhasil menggandakan keunggulan atas Persijap Jepara pada menit ke-53 lewat gol Uilliam Barros.

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Pada menit ke-63, Uilliam Barros nyaris kembali menjebol gawang Persijap Jepara usai memanfaatkan umpan terukur Mariano Peralta. Hanya saja, sontekannya masih melenceng tipis ke sisi kiri gawang tuan rumah.