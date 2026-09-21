Klasemen Sementara Super League 2026/2027: Dewa United Puncak, Persib Bandung ke-5

JawaPos.com - Persaingan papan atas dalam tabel klasemen sementara Super League 2026/2027 cukup sengit.

Dewa United sedang memimpin, dengan dibayangi ketat oleh Madura United dan Persija Jakarta.

Dewa United memimpin klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan yang telah dimainkan.

Teranyar, tim berjuluk Banten Warriors itu memetik kemenangan atas PSS Sleman dengan skor 2-1 di Banten International Stadium (BIS), Minggu (20/9).

Mayoritas klub Super League baru memainkan pertandingan pekan ketiga.

Namun, Dewa United dan Borneo FC sudah memainkan empat pertandingan akibat penyesuaian jadwal yang dilakukan operator kompetisi.

Kedua kesebelasan seharusnya berjumpa pada pekan kelima, namun pertemuan kedua tim dimajukan akibat penyesuaian jadwal seiring keikutsertaan Borneo FC di AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.

Dalam laga tersebut, Dewa United menang 3-1 atas skuad Pesut Etam di Stadion Segiri, Samarinda.