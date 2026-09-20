Bhayangkara Presisi Lampung FC Raih Kemenangan Perdana, Gol Allano Lima Jadi Kado untuk Putrinya

Pemain baru Bhayangkara FC Allano Lima. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC akhirnya meraih kemenangan perdana di BRI Super League 2026/27.
Tampil di hadapan pendukung sendiri, The Guardians sukses mengalahkan tim promosi Isenmulang Kalteng FC dengan skor 2-0 pada pekan ketiga di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (19/9).
Kemenangan ini menjadi hasil positif pertama Bhayangkara Presisi Lampung FC setelah melewati dua pertandingan sebelumnya.
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Tiga poin tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi skuad asuhan pelatih untuk melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi musim ini.
Penyerang asing Bhayangkara Presisi Lampung FC, Allano Lima, menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian. Pemain asal Brasil itu membuka keunggulan timnya pada menit ke-56.
Selepas pertandingan, Allano mengaku bersyukur bisa membantu tim meraih kemenangan. Menurutnya, tiga poin di kandang menjadi hasil yang sangat dibutuhkan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada awal musim.
"Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Tuhan dan rekan-rekan tim saya. Saya sangat senang malam ini. Kami sangat menginginkan tiga poin ini dan syukur kami berhasil memenangkan pertandingan pertama tahun ini di rumah kami," ujar Allano.
Meski berhasil membawa tim meraih kemenangan, Allano menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Bhayangkara Presisi Lampung FC memang mengalami sejumlah perubahan dalam komposisi pemain sehingga membutuhkan proses untuk membangun kekompakan.
"Kami masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ini pekerjaan baru, proyek baru, dan banyak pemain baru. Mentalitas tim harus selalu kuat, baik saat bermain di kandang maupun luar kandang," katanya.
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