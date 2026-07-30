Resmi! Eks Persija Jakarta Allano Lima Gabung Bhayangkara FC

Pemain baru Bhayangkara FC Allano Lima. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com - Bhayangkara FC kembali menunjukkan keseriusannya menyambut kompetisi musim 2026/2027.
Klub berjuluk The Guardians itu resmi mengumumkan perekrutan pemain asal Brasil, Allano Lima, yang sebelumnya menjadi salah satu pilar penting Persija Jakarta.
Kehadiran Allano menjadi tambahan kekuatan yang menarik bagi Bhayangkara FC. Pemain berusia 31 tahun tersebut datang dengan modal penampilan yang cukup impresif sepanjang musim lalu bersama Macan Kemayoran.
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Berdasarkan catatan kompetisi, Allano tampil dalam 29 pertandingan bersama Persija di Super League 2025/2026.
Dari jumlah tersebut, winger yang juga mampu bermain di sisi kiri itu berhasil menyumbangkan sembilan gol dan sembilan assist.
Kontribusi tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam permainan Persija sepanjang musim.
Pengalaman Allano juga menjadi nilai tambah bagi Bhayangkara FC. Sebelum berkarier di Indonesia, pemain kelahiran Rio de Janeiro, Brasil, itu sempat memperkuat sejumlah klub di Brasil, Portugal, Turki, hingga Jepang.
Ia pernah membela Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Estoril, Bursaspor, Ventforet Kofu, Santa Clara, Goias, Criciuma, hingga Operario Ferroviário.
Dengan pengalaman bermain di berbagai kompetisi, Bhayangkara FC berharap Allano mampu memberikan kualitas sekaligus menjadi motor serangan tim pada musim mendatang.
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