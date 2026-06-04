Persija Jakarta Cuci Gudang, 7 Legiun Asing Nganggur Setelah Dilepas

Allano Lima dan Emaxwell Souza dirumorkan gabung klub Super League lain musim depan. (Instagram/@emaxwellsouza95)
JawaPos.com - Persija Jakarta mulai bergerak aktif menyusun kekuatan untuk menghadapi musim baru. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu resmi mengumumkan perpisahan dengan tujuh pemain asing yang menjadi bagian skuad pada musim lalu.
Ketujuh pemain yang dipastikan tidak lagi berseragam Persija adalah Allano Lima, Maxwell Souza, Jean Mota, Bruno Tubarao, Thales Lira, Alaeddine Ajaraie, dan Carlos Eduardo. Pengumuman tersebut disampaikan secara bertahap melalui kanal resmi klub pada Kamis (4/6/2026).
Langkah ini cukup mengejutkan mengingat Persija baru saja menutup musim dengan hasil yang cukup baik. Tim asal ibu kota berhasil finis di posisi ketiga klasemen akhir dan menjadi salah satu tim paling kompetitif sepanjang kompetisi.
Baca Juga:Pemain Keturunan Indonesia Ilias Alhaft Dikaitkan dengan Persija Jakarta, Bikin Riuh Warganet
Meski demikian, manajemen tampaknya memilih melakukan evaluasi besar-besaran terhadap komposisi pemain asing.
Keputusan melepas tujuh nama sekaligus memunculkan spekulasi bahwa Persija tengah mempersiapkan perombakan skuad yang lebih menyeluruh demi meningkatkan daya saing pada musim mendatang.
Dari daftar pemain asing musim lalu, kini hanya tersisa empat nama yang belum mendapatkan kejelasan terkait masa depannya. Mereka adalah Paulo Ricardo, Van Basty Sousa, Gustavo Almeida, dan Fabio Calonego.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Incar 3 Penyerang Lokal, Bonek Inginkan Striker Persija Eksel Runtukahu
Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi apakah keempat pemain tersebut akan dipertahankan atau mengikuti jejak rekan-rekannya yang telah dilepas.
Situasi tersebut membuat para pendukung Persija terus menantikan perkembangan terbaru dari manajemen klub.
Perombakan pemain asing sebenarnya bukan hal baru dalam sepak bola Indonesia. Banyak klub memilih melakukan perubahan demi mendapatkan kombinasi pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelatih maupun target yang ingin dicapai.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya