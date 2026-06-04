Persija Jakarta Cuci Gudang, 7 Legiun Asing Nganggur Setelah Dilepas

JawaPos.com - Persija Jakarta mulai bergerak aktif menyusun kekuatan untuk menghadapi musim baru. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu resmi mengumumkan perpisahan dengan tujuh pemain asing yang menjadi bagian skuad pada musim lalu.

Ketujuh pemain yang dipastikan tidak lagi berseragam Persija adalah Allano Lima, Maxwell Souza, Jean Mota, Bruno Tubarao, Thales Lira, Alaeddine Ajaraie, dan Carlos Eduardo. Pengumuman tersebut disampaikan secara bertahap melalui kanal resmi klub pada Kamis (4/6/2026).

Langkah ini cukup mengejutkan mengingat Persija baru saja menutup musim dengan hasil yang cukup baik. Tim asal ibu kota berhasil finis di posisi ketiga klasemen akhir dan menjadi salah satu tim paling kompetitif sepanjang kompetisi.

Meski demikian, manajemen tampaknya memilih melakukan evaluasi besar-besaran terhadap komposisi pemain asing.

Keputusan melepas tujuh nama sekaligus memunculkan spekulasi bahwa Persija tengah mempersiapkan perombakan skuad yang lebih menyeluruh demi meningkatkan daya saing pada musim mendatang.

Dari daftar pemain asing musim lalu, kini hanya tersisa empat nama yang belum mendapatkan kejelasan terkait masa depannya. Mereka adalah Paulo Ricardo, Van Basty Sousa, Gustavo Almeida, dan Fabio Calonego.

Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi apakah keempat pemain tersebut akan dipertahankan atau mengikuti jejak rekan-rekannya yang telah dilepas.

Situasi tersebut membuat para pendukung Persija terus menantikan perkembangan terbaru dari manajemen klub.