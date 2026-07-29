4 Fakta Menarik Allano Lima: Rekrutan Baru Bhayangkara FC yang Pernah Bobol Gawang The Guardians

Allano Lima resmi bergabung dengan Bhayangkara FC. Berikut empat fakta menarik eks Persija Jakarta, mulai statistik gol hingga kartu merah. (Dok. BFC)
JawaPos.com- Bhayangkara FC resmi mendatangkan Allano Lima untuk memperkuat skuad menghadapi musim 2026/2027. Mantan pemain Persija Jakarta itu telah diperkenalkan secara resmi sebagai salah satu amunisi baru di lini serang The Guardians.
Melalui akun Instagram resminya, Bhayangkara FC menyambut kedatangan pemain asal Brasil tersebut.
"PLEASE WELCOME @allanolima07. Amunisi baru lini serang The Guardians of Saburai!," tulis Bhayangkara FC.
Kehadiran Allano diharapkan mampu menambah daya gedor Bhayangkara FC. Berikut empat fakta menarik pemain berusia 31 tahun tersebut.
Allano Lima datang ke Bhayangkara FC dengan modal performa yang cukup impresif bersama Persija Jakarta musim lalu.
Berdasarkan data Transfermarkt, ia mencetak sembilan gol sepanjang kompetisi. Bahkan, Allano langsung mencetak dua gol atau brace pada laga debutnya melawan Persita Tangerang.
Tak hanya tajam di depan gawang, pemain asal Brasil itu juga menunjukkan kreativitas tinggi dengan mencatatkan sembilan assist sepanjang musim.
Sebagai pemain sayap kanan, Allano dikenal aktif mengancam pertahanan lawan.
Data I.League mencatat, ia melepaskan 62 tembakan sepanjang musim lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 tembakan mengarah tepat ke gawang lawan.
Statistik itu menunjukkan peran penting Allano dalam membangun serangan sekaligus menciptakan peluang mencetak gol.
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