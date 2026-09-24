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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 25 September 2026 | 00.38 WIB

Persib Bandung Pakai Jersey Berbeda di ASEAN Club Championship, Ini Jadwal Lengkapnya!

Persib Bandung mengawali kiprahnya di ACL Two 2026/2027 dengan kemenangan atas FC Seoul. Igor Tolic mengakui hasil tersebut diraih setelah timnya melewati pertandingan yang tidak mudah. (Persib) - Image

Persib Bandung mengawali kiprahnya di ACL Two 2026/2027 dengan kemenangan atas FC Seoul. Igor Tolic mengakui hasil tersebut diraih setelah timnya melewati pertandingan yang tidak mudah. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menghadirkan jersey khusus untuk menghadapi kompetisi regional. Maung Bandung resmi menyiapkan seragam anyar yang akan digunakan dalam ASEAN Club Championship 2026/2027.

Jersey tersebut diproduksi oleh Kelme, apparel yang menjadi partner Persib. Seragam khusus ini menjadi pembeda karena Persib akan menggunakan jersey yang disiapkan untuk kompetisi ASEAN, berbeda dengan seragam yang digunakan di Super League.

Persib akan memulai perjalanan mereka di ASEAN Club Championship 2026/2027 dengan menghadapi klub asal Thailand, Port FC. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026.

Laga melawan Port FC juga akan menjadi ujian pertama Persib di ajang regional musim ini. Setelah pertandingan pembuka tersebut, Persib masih harus menjalani lima pertandingan lainnya di fase kompetisi.

Pada pertandingan kedua, Persib dijadwalkan menjamu Shan United dari Myanmar pada 19 November 2026. Setelah itu, Maung Bandung akan bertandang ke markas klub Singapura, Lion City Sailors, pada 10 Desember 2026.

Persib kemudian kembali bermain di kandang dengan menghadapi klub asal Malaysia, Johor Darul Ta'zim, pada 17 Desember 2026.

Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga yang menarik perhatian karena JDT merupakan salah satu klub kuat di kawasan Asia Tenggara.

Memasuki tahun 2027, Persib masih memiliki dua pertandingan tersisa. Mereka akan bertandang menghadapi Svay Rieng dari Kamboja pada 25 Februari 2027.

Setelah itu, Persib menutup rangkaian pertandingan dengan menjamu klub asal Vietnam, Cong An Hanoi, pada 4 Maret 2027.

Editor: Edi Yulianto
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