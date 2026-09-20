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Minggu, 20 September 2026 | 18.22 WIB

Prediksi Deltras FC vs Barito Putera: The Lobster Ingin Sudahi Hegemoni Laskar Antasari

Deltras FC bertekad mengakhiri dominasi Barito Putera setelah tiga kali kalah musim lalu saat kedua tim kembali bertemu. (Dok. Deltras IG) - Image

Deltras FC bertekad mengakhiri dominasi Barito Putera setelah tiga kali kalah musim lalu saat kedua tim kembali bertemu. (Dok. Deltras IG)

JawaPos.com – Barito Putera menjadi momok bagi Deltras FC. Musim lalu, kedua tim bertemu tiga kali. Hasilnya, The Lobster selalu menelan kekalahan. Statistiknya juga sangat buruk. Deltras FC kebobolan empat kali dan tidak bisa mencetak gol sama sekali (lihat grafis).

Hegemoni lawan itulah yang ingin dihentikan ketika kedua tim bentrok di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sore nanti (kick-off pukul 15.30 WIB).

"Kami sudah mengambil sisi positif dari laga sebelumnya dan siap meraih hasil maksimal," kata pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu.

Namun, dia tahu bahwa itu bukan perkara mudah. Sebab, Laskar Antasari datang dengan modal bagus. Pada laga sebelumnya, mereka menang 3-2 atas Persipura Jayapura (12/9).

"Jujur, Barito Putera adalah tim kuat. Saya bisa bilang mereka adalah salah satu tim favorit promosi ke kasta teratas musim ini," jelas pelatih berusia 43 tahun itu.

Selain pemain asing, pemain muda juga wajib diwaspadai. Salah satunya adalah Korneles Howay. Winger berusia 17 tahun itu mampu mencetak brace ke gawang Persipura.

"Saya tahu lini serang mereka bagus. Namun, kami sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi serangan berbahaya mereka. Lihat saja nanti di pertandingan," beber Leonard.

Barito Putera Perkuat Lini Belakang

Meski punya catatan bagus, Barito Putera tetap khawatir. Sebab, Deltras FC tampil garang pada laga perdana. Mereka menang 5-0 atas PSBS Biak (13/9).

Karena itu, tim pelatih tidak mau anak asuhnya kebobolan banyak gol.

"Salah satu evaluasi kami adalah transisi bertahan dan situasi set piece. Kami kebobolan dua gol melawan Persipura melalui bola mati. Mudah-mudahan, melawan Deltras FC, sudah ada perubahan," kata pelatih Barito Putera, Hendri Susilo.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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