Prediksi Skor Persijap vs Persib: Maung Bandung Bidik 3 Poin di Jepara

Persijap Jepara menelan kekalahan saat tampil di kandang Madura United. Prediksi skor Persijap Jepara vs Persib Bandung di Super League 2026/27. Persijap mengusung misi bangkit, Persib datang dengan modal positif. (I.League)
JawaPos.com - Persijap Jepara mengusung misi bangkit saat menjamu Persib Bandung pada pekan ketiga Super League 2026/27. Laskar Kalinyamat menghadapi Maung Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB.
Persijap belum mendapatkan hasil positif dalam dua pertandingan awal musim ini. Tim asal Jepara tersebut kalah 0-2 saat bertandang ke markas Madura United FC, kemudian kembali gagal meraih poin setelah takluk 0-1 dari Borneo FC Samarinda di kandang sendiri.
Hasil tersebut membuat Persijap bertekad menjadikan pertandingan melawan Persib sebagai momentum untuk bangkit sekaligus memburu kemenangan perdana musim ini.
Pelatih Persijap Jepara, Mario Lemos, menyadari pertandingan menghadapi Persib bukan perkara mudah. Namun, juru taktik asal Portugal itu memastikan persiapan timnya berjalan dengan baik.
"Persiapan Persijap sangat bagus. Memang ada pergantian posisi dari direktur teknik ke pelatih kepala dan sebaliknya. Ini musim kedua saya di Persijap. Dan yang pasti semua sudah siap untuk pertandingan besok," kata Mario, Sabtu (19/9), dilansir iLeague.
Mario juga tidak menutup mata terhadap kualitas Persib yang akan menjadi lawan Persijap. Terlebih, Maung Bandung datang dengan status juara bertahan dalam tiga musim terakhir dan baru saja meraih kemenangan di Korea Selatan pada kompetisi Asia.
Meski demikian, Mario menilai Persijap memiliki keuntungan karena pertandingan dimainkan di hadapan pendukung sendiri.
"Persib adalah juara bertahan tiga musim berturut-turut. Mereka juga baru saja menang di Korea Selatan di kompetisi level Asia. Tapi kita main di kandang sendiri, di depan suporter sendiri, kita sangat yakin bisa tampil baik dan maksimal," ujarnya.
Mario mengakui dua kekalahan pada awal musim bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai kompetisi masih panjang sehingga Persijap memiliki kesempatan untuk memperbaiki situasi.
Para pemain juga disebut sudah memahami tanggung jawab untuk segera membawa tim keluar dari periode sulit tersebut. Persijap turut memiliki catatan cukup kuat ketika bermain di kandang pada musim lalu.
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