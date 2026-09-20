Prediksi Skor Persis Solo vs PSBS Biak: Ricky Nelson Bidik Kemenangan Perdana

Latihan skuad Persis Solo. Prediksi skor Persis Solo vs PSBS Biak di Championship 2026/27. Laskar Sambernyawa membidik kemenangan perdana di Manahan. (Dok. Persis)
JawaPos.com - Persis Solo membidik kemenangan saat menjamu PSBS Biak pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB.
Pertandingan kandang menjadi kesempatan Persis untuk bangkit setelah menelan kekalahan dari Persela Lamongan pada pekan pertama.
Pelatih Persis Solo, Ricky Nelson, menjadikan hasil tersebut sebagai motivasi tambahan bagi timnya. Ia memastikan kondisi para pemain cukup baik dan seluruh skuad siap bekerja keras demi mengamankan tiga poin.
Namun, Ricky mengingatkan anak asuhnya agar tidak menganggap remeh PSBS Biak. Persis diminta tetap fokus pada permainan sendiri dan memaksimalkan status sebagai tuan rumah.
“Besok di laga home, kita tidak ada pilihan selain menang. Kita tidak bisa menganggap remeh PSBS Biak. Yang penting kami berusaha untuk memenangkan pertandingan. Kita butuh poin, kita butuh menang di home,” kata Ricky Nelson, Sabtu (19/9), dilansir iLeague.
Persis masih dalam proses membangun kekompakan. Banyaknya pemain baru membuat tim membutuhkan waktu untuk membentuk chemistry. Meski begitu, Ricky menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dijadikan alasan karena kompetisi sudah berjalan.
Tim pelatih pun terus melakukan pembenahan dalam beberapa hari terakhir. Ricky menyebut hasil latihan mulai menunjukkan perkembangan positif menjelang pertandingan kontra PSBS.
“Saya sudah tekankan kepada semua pemain untuk segera adaptasi. Kita tidak ada waktu lagi untuk bicara chemistry karena ini sudah mulai pertandingan. Kurang lebih lima hari latihan kami merasa sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya,” ujarnya.
Faktor kandang juga menjadi modal penting bagi Persis. Ricky berharap Stadion Manahan dipenuhi suporter untuk memberikan energi tambahan kepada para pemain dalam upaya meraih kemenangan.
“Saya harap suporter bisa memenuhi stadion besok dan memberikan dukungan bagi para pemain,” katanya.
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