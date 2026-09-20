Prediksi Skor Dewa United vs PSS Sleman di Super League: Banten Warriors Diunggulkan

JawaPos.com - Dewa United Banten FC membidik kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan ketiga Super League 2026/27. Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Minggu (20/9).

Dewa United datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9). Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri Banten Warriors sebelum kembali tampil di hadapan pendukung sendiri.

Sebelumnya, Dewa United bermain imbang 2-2 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Jumat (12/9). Artinya, pasukan Osmar Loss belum terkalahkan dalam dua pertandingan awal musim ini.

Namun, persiapan Dewa United menghadapi PSS Sleman sedikit terganggu. Perjalanan pulang dari Samarinda mengalami penundaan penerbangan sehingga tim kehilangan satu sesi latihan.

Pelatih Dewa United, Osmar Loss, mengakui jadwal padat menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Apalagi, empat pertandingan pertama musim ini sudah diprediksi berlangsung dengan intensitas tinggi.

"Kami sudah tahu sejak awal ketika menerima draf jadwal bahwa empat laga pertama di liga akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi kami," ujar Osmar dilansir iLeague.

Meski demikian, pelatih asal Brasil tersebut tetap optimistis dengan kondisi skuadnya. Persiapan pramusim dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi padatnya jadwal pertandingan.

"Kami juga sempat mengalami penundaan penerbangan sehingga kehilangan satu hari sesi latihan. Namun, kami sangat percaya dengan hasil pramusim yang luar biasa, dan itu akan sangat membantu kami di pertandingan besok," katanya.

Di sisi lain, PSS Sleman belum mendapatkan hasil maksimal pada awal musim. Tim berjuluk Super Elang Jawa itu disebut mampu menciptakan sejumlah peluang dalam dua pertandingan awal, tetapi masih terkendala dalam penyelesaian akhir.