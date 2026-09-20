Pieter Huistra Ungkap Fokus PSS Sleman Jelang Lawan Dewa United di BRI Super League 2026/27

JawaPos.com - PSS Sleman membawa pekerjaan rumah penting saat bertandang ke markas Dewa United Banten FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Laga kedua tim akan berlangsung di Banten International Stadium, Minggu (20/9), mulai pukul 15.30 WIB.

Sektor pertahanan menjadi salah satu perhatian utama PSS menjelang pertandingan tersebut.

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Super Elang Jawa tercatat sudah lima kali kebobolan dalam dua pertandingan awal musim ini.

Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra menilai, jumlah gol yang bersarang di gawang timnya masih terlalu banyak.

Karena itu, pembenahan di lini belakang menjadi salah satu fokus utama sebelum menghadapi Dewa United.

"Jika dalam dua pertandingan kami sudah kebobolan lima gol, itu terlalu banyak. Hal tersebut yang harus kami perbaiki," kata Pieter Huistra.

Namun, Pieter menegaskan perbaikan tidak hanya berkaitan dengan pemain belakang.