Kalah dari Madura United, Riko Simanjuntak Minta PSS Sleman Segera Bangkit

JawaPos.com - PSS Sleman harus segera melupakan kekalahan dari Madura United FC pada pertandingan BRI Super League 2026/27. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Super Elang Jawa setelah melewati dua laga awal musim ini.

Pemain PSS Sleman, Riko Simanjuntak, memahami kekecewaan suporter terhadap hasil yang diraih tim. Menurutnya, para pemain tentu ingin memberikan hasil terbaik, tetapi perjuangan maksimal sudah dilakukan sepanjang pertandingan.

“Kami tahu apa yang diinginkan para suporter. Mereka tentu berharap kami mendapatkan hasil maksimal. Namun, yang perlu diketahui adalah kami sudah berjuang semaksimal mungkin,” tutur Riko.

Riko juga memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan suporter setelah pertandingan. Baginya, dukungan sekaligus kritik dari para pendukung bisa menjadi pemacu bagi pemain untuk segera berbenah.

Pemain kelahiran Pematangsiantar itu menilai suporter memiliki harapan besar agar PSS bisa segera keluar dari situasi sulit yang sedang dihadapi. Karena itu, para pemain dituntut untuk menjadikan hasil pertandingan sebagai bahan evaluasi, bukan alasan untuk terus larut dalam kekecewaan.

“Para suporter tadi juga luar biasa dan sangat memotivasi kami. Kami tahu apa yang mereka inginkan dari pemain, manajemen, dan seluruh staf pelatih, yaitu agar kami segera bangkit,” ujar Riko.

Pesan serupa juga disampaikan pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra. Riko mengatakan sang pelatih meminta seluruh pemain segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.

Menurut Riko, skuad PSS tidak boleh terlalu lama memikirkan hasil pertandingan yang sudah berlalu. Kekalahan harus dijadikan pelajaran agar kesalahan yang sama tidak kembali terjadi.

“Kami harus mulai memikirkan pertandingan berikutnya, seperti yang diharapkan para suporter. Kami harus bersama-sama keluar dari situasi sulit ini dan berusaha mendapatkan hasil yang lebih baik pada pertandingan berikutnya,” katanya.