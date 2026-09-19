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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 19 September 2026 | 13.29 WIB

Jelang Lawan Dewa United, PSS Sleman Fokus Benahi Finishing dan Antisipasi Penguasaan Bola

Latihan PSS Sleman. (Istimewa) - Image

Latihan PSS Sleman. (Istimewa)

JawaPos.com - PSS Sleman terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Dewa United FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.

Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Banten Internasional, Serang, Minggu (20/9) sore.

Pertandingan tandang tersebut menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa untuk memperbaiki hasil sekaligus meningkatkan efektivitas permainan.

Setelah menjalani dua pertandingan awal, PSS melakukan sejumlah evaluasi, termasuk melihat kembali detail permainan yang masih perlu dibenahi.

Salah satu perhatian PSS adalah bagaimana menghadapi karakter permainan Dewa United yang mengandalkan penguasaan bola.

Tim pelatih menyiapkan skema khusus agar para pemain mampu merespons ketika lawan menguasai bola dan segera melakukan tekanan.

Pemain PSS Dominikus Dion menyebut, timnya telah melakukan analisis terhadap permainan Dewa United.

Menurut dia, memahami cara bermain lawan menjadi bagian penting dalam persiapan sebelum pertandingan.

“Kami mempersiapkan diri dan menganalisis pertandingan melawan Dewa United FC. Kami juga memahami permainan mereka supaya bisa tampil bagus dan mengantisipasi penguasaan bola mereka,” kata Dion.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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