Prediksi Skor Borneo FC vs Bali United di Super League : Momentum Pesut Etam Bangkit

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa)
JawaPos.com - Borneo FC akan menghadapi Bali United dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi momentum bagi Pesut Etam - julukan Borneo FC - untuk bangkit.
Borneo FC mengawali musim dengan hasil yang belum konsisten. Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, skuad Pesut Etam hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan.
Situasi tersebut semakin berat setelah Borneo FC tumbang di hadapan publik sendiri pada laga terakhir. Pesut Etam dilumat Dewa United dengan skor 1-3 sehingga harus segera berbenah sebelum menjamu Bali United.
Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, menyadari bahwa tim asuhannya belum tampil konsisten di awal musim. Namun, pelatih asal Portugal itu optimistis Pesut Etam akan bangkit dari keterpurukan.
“Ini adalah sebuah proses yang memerlukan pengembangan lebih lanjut, kami masih berada di tahap awal. Meski demikian, kami memiliki keyakinan pada diri sendiri. Kami paham bahwa dalam sepak bola, yang terpenting bukanlah bagaimana segalanya dimulai, melainkan bagaimana semuanya berakhir," kata Jeronimo, dilansir dari laman I.League, Minggu (20/9).
Laga sore nanti menjadi kesempatan bagi tim untuk memperbaiki penampilan sebelumnya. Jeronimo menegaskan siap membawa Borneo FC bangkit ke jalur kemenangan saat menghadapi Bali United.
"Pemain, pelatih, maupun tim secara keseluruhan. Saya rasa kami akan memberikan respons yang positif pada pertandingan ini," tegas Jeronimo.
Di sisi lain, Bali United datang dengan modal yang lebih positif. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu belum terkalahkan setelah meraih dua kemenangan beruntun pada awal musim.
Bali United mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-1 atas PSS Sleman. Pada pertandingan berikutnya, mereka kembali meraih tiga poin setelah mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 4-1.
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