Jadwal Super League: Borneo vs Bali United, Persib Bertamu ke Jepara

Pemain Persik Kediri Jose Enrique Rodriguez (kanan) berusaha melewati adangan pesepak bola Arema Malang Leo Guntara (kiri) pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026). Persik Kediri menang atas Arema Malang dengan skor 3-2. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/wsj.
JawaPos.com - Pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 dijadwalkan akan dimulai Jumat (18/9) dan termasuk menyajikan pertandingan Borneo FC vs Bali United hingga Persib Bandung bertamu ke markas Persijap Jepara.
Peringkat kedua musim lalu Borneo FC akan menjamu Bali United pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) pukul 15.30 WIB, demikian catatan I.League.
Borneo FC tengah mengusung misi bangkit setelah pada pertandingan menghadapi Dewa United harus menelan kekalahan 1-3 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9).
Skuad Mauro Jeronimo kini dituntut untuk bangkit setelah hanya bisa mengemas satu kemenangan setelah melalui tiga pertandingan Super League musim ini.
Di sisi lain, Bali United tengah dalam tren meningkat berkat dua kemenangan beruntun pada dua pekan awal Super League mengalahkan PSS Sleman (2-1) dan Isenmulang FC (4-1).
Dua kemenangan tersebut mengantarkan Bali United kini menempati peringkat pertama klasemen sementara Super League dengan enam poin dari dua laga, unggul selisih gol dari Madura United dan Persija Jakarta di posisi kedua serta ketiga.
Sementara itu, juara bertahan Persib Bandung dijadwalkan bertamu ke markas Persijap Jepara pada pekan ketiga Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB.
Persib Bandung tengah berupaya melanjutkan tren positif karena pada Rabu (16/9) dapat mencetak kemenangan bersejarah di kandang klub Korea Selatan FC Seoul dengan skor tipis 1-0 pada ajang AFC Champions League (ACL) II.
Selain itu, kemenangan juga dibutuhkan Persib Bandung untuk mengangkat posisi mereka di klasemen sementara Super League, sekaligus menebus kekalahan dari Persija Jakarta, akhir pekan lalu.
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