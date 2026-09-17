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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 17 September 2026 | 17.20 WIB

Dewa United Menang Dramatis Kontra Borneo FC, Ady Setiawan: Berkat Kerja Keras Tim

Dewa United mencetak dua gol pada masa injury time untuk mengalahkan Borneo FC 3-1. Ady Setiawan menilai kemenangan tersebut lahir dari kedisiplinan tim menjalankan strategi. (Dok. iLeague) - Image

Dewa United mencetak dua gol pada masa injury time untuk mengalahkan Borneo FC 3-1. Ady Setiawan menilai kemenangan tersebut lahir dari kedisiplinan tim menjalankan strategi. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Dewa United Banten FC meraih kemenangan dramatis 3-1 atas Borneo FC Samarinda pada pekan kelima Super League 2026/27 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9). Dua gol Denilson Junior pada masa injury time memastikan tiga poin untuk Banten Warriors.

Laga sempat berjalan imbang 1-1 hingga waktu normal. Dewa United kemudian mencetak dua gol dalam waktu tambahan untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut.

Bek sayap Dewa United, Ady Setiawan, mengaku bersyukur dengan hasil yang diraih timnya. Ia menilai kedua kesebelasan tampil agresif dan saling jual beli serangan sejak awal pertandingan.

Dewa United membuka keunggulan melalui Johnathan Pereira pada menit ke-13. Namun, Borneo FC mampu merespons setelah turun minum lewat gol Ikhsan Nul Zikrak pada menit ke-48.

Pertandingan pun semakin terbuka. Kedua tim terus berusaha mencetak gol tambahan hingga memasuki penghujung laga.

Dewa United akhirnya mendapatkan momentum pada masa injury time. Denilson Junior membawa tim tamu kembali unggul melalui eksekusi penalti pada menit 90+1.

Lima menit berselang, Denilson kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol pada menit 90+6 tersebut sekaligus memastikan kemenangan Dewa United dengan skor 3-1.

Ady Setiawan menilai kemenangan tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh pemain. Menurutnya, para pemain juga mampu menjalankan instruksi yang diberikan tim pelatih.

"Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini bersyukur bisa mendapat tiga poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih tiga poin di sini," ujar Ady Setiawan dilansir iLaegue.

Pemain serbabisa tersebut kemudian menegaskan pentingnya kedisiplinan tim dalam menjalankan strategi yang sudah disiapkan sebelum pertandingan.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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