Luar Biasa! Dewa United Tundukkan Borneo FC Sekaligus Kuasai Puncak Klasemen

JawaPos.com - Dewa United Banten FC berhasil membawa pulang tiga poin dari lawatannya ke markas Borneo FC. Bertanding di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9), Banten Warriors menang 3-1 dalam pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027.

Kemenangan tersebut terasa semakin istimewa karena Dewa United harus melewati pertandingan yang cukup ketat sebelum memastikan tiga poin. Bahkan, dua gol penentu kemenangan baru tercipta pada masa injury time.

Dewa United membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Johnathan Pereira. Gol tersebut membuat tim tamu berada dalam posisi yang menguntungkan sejak awal pertandingan.

Namun, Borneo FC tidak tinggal diam. Memasuki babak kedua, tuan rumah mampu menyamakan kedudukan melalui Ikhsan Nul Zikrak pada menit ke-48.

Setelah skor menjadi 1-1, pertandingan berlangsung semakin sengit. Dewa United mendapat tekanan dari Borneo FC dan sempat kesulitan mempertahankan kontrol permainan.

Saat laga terlihat akan berakhir imbang, Denilson Junior muncul sebagai pembeda. Ia sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti pada menit 90+1 sekaligus membawa Dewa United kembali unggul.

Belum berhenti di situ, Denilson kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90+6. Gol keduanya memastikan Dewa United menang 3-1 sekaligus mengakhiri perlawanan Borneo FC.

Tambahan tiga poin tersebut membawa Dewa United naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.