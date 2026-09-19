Prediksi Skor Persija Jakarta vs Java United: Macan Kemayoran Bidik Hattrick Menang

JawaPos.com - Persija Jakarta membidik kemenangan ketiga beruntun saat menghadapi Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.

Macan Kemayoran datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih dua pertandingan awal. Terbaru, Persija mengalahkan juara bertahan Persib Bandung dengan skor 2-1.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) memastikan timnya tidak ingin terlena dengan tren positif tersebut. Persiapan bahkan dilakukan lebih awal dengan datang ke Bali dua hari sebelum pertandingan.

"Persiapan berjalan dengan baik. Kami datang dua hari sebelum pertandingan, bukan sehari sebelumnya. Jadi, pengaturan kondisi pemain juga berjalan dengan baik saat ini," kata STY, dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (19/9).

STY meminta para pemain tetap menjaga konsentrasi dan menjalankan identitas permainan Persija. Menurutnya, kedisiplinan dalam menerapkan rencana pertandingan menjadi faktor penting untuk kembali meraih hasil maksimal.

"Asalkan kami tidak lengah dan bisa menjalankan permainan kami dengan baik, saya pikir kami akan mendapatkan hasil yang bagus," beber pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Meski Persija memiliki modal lebih baik, STY tetap mewaspadai Java United. Ia menilai tim asuhan Fabio Lefundes belum menunjukkan potensi maksimal setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan.

Java United bermain imbang melawan Garudayaksa FC sebelum takluk dari Persita Tangerang. Hasil tersebut membuat Java United berada di peringkat ke-17 klasemen sementara dan membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi.

Fabio Lefundes pun menegaskan Java United datang dengan target meraih poin. Pelatih asal Brasil itu menyebut timnya mendapatkan banyak pembelajaran dari dua laga awal.