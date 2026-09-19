Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Tak Ingin Libur dengan Hasil Buruk

Persebaya Surabaya wajib menang saat menjamu demi menjaga suasana positif sebelum memasuki jeda kompetisi tiga pekan. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Super League 2026-2027 akan memasuki masa libur selama tiga pekan karena ada agenda FIFA ASEAN Cup mulai pekan depan. Persebaya Surabaya tentu ingin berlibur dengan suasana tenang.
Karena itu, Green Force wajib menang ketika menjamu Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sore nanti. Dan di atas kertas, peluang untuk meraih tiga poin terbuka lebar.
Kemenangan 1-0 atas PSIM Jogjakarta di Stadion GBT (13/9) kudu disebut sebagai salah satu faktor kenapa tim asuhan Bernardo Tavares itu berpeluang menang. Meski diraih dengan susah payah, raihan tersebut mengangkat kepercayaan diri Francisco Rivera dkk.
“Kami ingin menjaga suasana (positif) seperti ini,” kata Tavares.
Faktor lain, Garudayaksa datang dengan modal buruk. Juara Championship 2025-2026 itu belum pernah menang dalam dua laga awal. Mereka menelan satu kekalahan dan satu hasil imbang serta sudah kebobolan tiga gol.
Tapi, persoalannya, dalam dua laga terakhir, permainan Green Force cenderung monoton. Tavares lebih mengandalkan sistem defense-counter yang banyak diwarnai bola-bola panjang.
Dari total 15 tembakan yang dilepaskan para penggawa Green Force dalam dua laga tersebut, hanya dua yang berhasil masuk ke gawang. Artinya, Tavares juga punya tugas memperbaiki penyelesaian akhir pasukannya.
“Pada pertandingan sebelumnya, kami sebenarnya punya banyak peluang, termasuk saya. Seharusnya kami bisa mencetak tiga atau empat gol,” kata winger Persebaya, Miguel Pereira asal Portugal, dikutip dari situs resmi klub.
Karena itu, para barisan depan harus terus memperbaiki hal itu. “Kalau penyelesaian akhir bisa kami tingkatkan, saya yakin kepercayaan diri tim juga akan semakin bagus,” tambah Miguel.
Di sisi lain, Garudayaksa FC baru saja mendatangkan dua penggawa asing anyar. Mereka adalah Jayro Jean (Haiti) dan Christian Frydek (Republik Ceko).
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