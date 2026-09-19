Madura United Kembali Berduka, Mbah Hosen Wafat Usai Saksikan Kemenangan atas PSIM

Mbah Hosen, suporter tertua Madura United, meninggal dunia usai sempat menyaksikan kemenangan timnya atas PSIM Yogyakarta di SGMRP Pamekasan. (Dok. Madura United)
JawaPos.com — Madura United kembali kehilangan sosok penting dari tribun setelah Mbah Hosen, suporter tertua sekaligus salah satu ikon klub, meninggal dunia pada Sabtu (19/9/2026).
Mbah Hosen sempat menyaksikan langsung kemenangan Madura United 2-1 atas PSIM Yogyakarta di SGMRP Pamekasan, Jumat (18/9/2026) malam.
Mbah Hosen masih hadir langsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, saat Madura United menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan kompetisi, Jumat (18/9/2026).
Ia datang untuk memberikan dukungan kepada tim yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dalam kehidupannya.
Madura United kemudian menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta.
Kabar meninggalnya Mbah Hosen disampaikan Presiden Madura United, Achsanul Qosasi (AQ), pada Sabtu (19/9/2026) pagi.
Achsanul menyampaikan kabar tersebut sekaligus mengenang momen kemenangan Madura United yang terjadi hanya beberapa jam sebelum kepergian salah satu suporternya.
"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semalam kami menang. Semalam pula Mbah Hosen berpulang," kata Achsanul Qosasi dikutip dari kanal Instagram pribadinya.
Bagi Madura United, Mbah Hosen bukan sekadar penonton yang rutin datang ke stadion. Ia merupakan salah satu suporter paling senior yang ikut menyertai perjalanan klub sejak Madura United berdiri.
Achsanul menyebut Mbah Hosen memiliki tempat khas di tribun bawah papan skor. Dengan atribut Madura yang selalu dikenakan, Mbah Hosen dikenal tetap berjoget sepanjang pertandingan tanpa memperdulikan usianya.
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