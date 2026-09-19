Milos Joksic Tebar Psywar! Garudayaksa FC Siap Curi Poin dari Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo

JawaPos.com — Garudayaksa FC membidik hasil positif saat menantang Persebaya Surabaya pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9/2026) sore.

Pelatih Milos Joksic menyadari laga bakal sulit, tetapi menyiapkan strategi counter-pressing untuk meredam agresivitas Green Force di hadapan pendukungnya.

Mengapa Milos Joksic Waspadai Persebaya Surabaya? Milos Joksic menilai Persebaya Surabaya punya kekuatan besar ketika bermain di kandang sendiri, terutama lewat tekanan tinggi yang agresif.

Menurutnya, kemampuan Green Force melakukan transisi permainan juga menjadi salah satu aspek yang harus diantisipasi Garudayaksa FC sepanjang pertandingan.

"Persebaya adalah tim yang sangat kuat. Mereka menerapkan high pressing yang sangat agresif serta memiliki transisi permainan yang sangat baik," ujar Milos Joksic.

Pelatih Garudayaksa FC itu mengakui lawatan ke GBT menjadi ujian berat bagi timnya pada pekan ketiga Super League 2026/2027.

Meski begitu, Milos menegaskan timnya sudah melakukan persiapan untuk menghadapi karakter permainan Persebaya Surabaya.

"Tugas kami besok tentu akan sangat sulit, tetapi kami sudah bersiap untuk ini," lanjut Milos.