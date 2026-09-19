Prediksi Skor Persebaya vs Garudayaksa di Super League: Green Force Borong Gol di Gelora Bung Tomo

JawaPos.com — Persebaya Surabaya diprediksi mampu mengalahkan Garudayaksa FC pada pekan ke-3 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (19/9/2026).

Laga yang dimulai pukul 15.30 WIB dan disiarkan Indosiar serta Vidio itu menjadi peluang Green Force menjaga momentum kemenangan sekaligus memperbaiki efektivitas lini depan.

Persebaya Surabaya datang dengan modal kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta pada pekan kedua.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Bernardo Tavares lebih percaya diri, meski performa di pertandingan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan.

Persebaya Surabaya Punya Modal Kemenangan Persebaya Surabaya memang meraih tiga poin ketika menghadapi PSIM Yogyakarta, tetapi statistik pertandingan menunjukkan Green Force belum tampil maksimal.

Penguasaan bola hanya mencapai 47 persen dan mereka cuma mencatat tiga tembakan tepat sasaran dari total 17 percobaan.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Bernardo Tavares menjelang duel kontra Garudayaksa FC.

Apalagi, Persebaya Surabaya memiliki sejumlah opsi baru di lini depan setelah Saddil Ramdani masuk dalam skuad dan Alex Martins kembali tersedia usai menjalani pemulihan cedera.