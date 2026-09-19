Prediksi Skor Persebaya vs Garudayaksa di Super League: Green Force Borong Gol di Gelora Bung Tomo

Persebaya Surabaya diprediksi meraih kemenangan saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya diprediksi mampu mengalahkan Garudayaksa FC pada pekan ke-3 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (19/9/2026).
Laga yang dimulai pukul 15.30 WIB dan disiarkan Indosiar serta Vidio itu menjadi peluang Green Force menjaga momentum kemenangan sekaligus memperbaiki efektivitas lini depan.
Persebaya Surabaya datang dengan modal kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta pada pekan kedua.
Baca Juga:Andik Vermansyah Tegaskan Profesionalitas! Bantu Garudayaksa FC Kalahkan Persebaya Surabaya
Hasil tersebut membuat tim asuhan Bernardo Tavares lebih percaya diri, meski performa di pertandingan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan.
Persebaya Surabaya memang meraih tiga poin ketika menghadapi PSIM Yogyakarta, tetapi statistik pertandingan menunjukkan Green Force belum tampil maksimal.
Penguasaan bola hanya mencapai 47 persen dan mereka cuma mencatat tiga tembakan tepat sasaran dari total 17 percobaan.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Bernardo Tavares menjelang duel kontra Garudayaksa FC.
Apalagi, Persebaya Surabaya memiliki sejumlah opsi baru di lini depan setelah Saddil Ramdani masuk dalam skuad dan Alex Martins kembali tersedia usai menjalani pemulihan cedera.
Alex Martins sebelumnya menjadi penentu kemenangan Persebaya Surabaya atas PSIM Yogyakarta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022