Andik Vermansyah Tegaskan Profesionalitas! Bantu Garudayaksa FC Kalahkan Persebaya Surabaya

Andik Vermansyah siap tampil profesional saat Garudayaksa FC menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Garudayaksa)
JawaPos.com — Andik Vermansyah bakal menghadapi Persebaya Surabaya bersama Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9/2026), pada pekan ketiga Super League 2026/2027.
Winger asal Surabaya itu bertekad membantu Garudayaksa FC mencuri poin di kandang mantan klubnya, meski laga tersebut dipastikan sarat dengan ikatan emosional.
Kembalinya Andik ke Stadion GBT menjadi salah satu cerita menarik menjelang pertandingan Persebaya Surabaya kontra Garudayaksa FC.
Pemain yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan Green Force tersebut kini datang sebagai lawan dengan satu misi utama, yakni membantu klub barunya meraih hasil positif.
Andik tidak menutupi rasa senangnya bisa kembali bermain di Kota Pahlawan.
Namun, nostalgia bersama Persebaya Surabaya dan Bonek Mania tidak akan membuat pemain berpengalaman tersebut mengesampingkan tugasnya bersama Garudayaksa FC.
"Pastinya kami sangat siap untuk berangkat ke Surabaya. Bagaimana caranya kita untuk curi poin di sini," ujar Andik dalam konferensi pers sebelum pertandingan.
“Dan mungkin ada angin segar karena berdatangan pemain-pemain baru melengkapi skuad kami. Insyaallah kami akan tampil maksimal dan pastinya berjuang untuk curi poin di Surabaya.”
Andik memastikan Garudayaksa FC datang ke Surabaya dengan kesiapan penuh untuk menghadapi tekanan pertandingan di Stadion GBT.
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Jawa Pos
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