Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 14.00 WIB

Prediksi Skor PSM Makassar vs Arema FC di Super League: Kans Singo Edan Curi Poin di B.J. Habibie

PSM Makassar dan Arema FC diprediksi bermain ketat pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie. (Arema) - Image

PSM Makassar dan Arema FC diprediksi bermain ketat pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie. (Arema)

JawaPos.com — PSM Makassar diprediksi harus puas berbagi poin dengan Arema FC pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Singo Edan punya modal kuat setelah tak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir kontra PSM Makassar.

PSM Makassar Punya Senjata dari Serangan Balik

PSM Makassar menunjukkan permainan efektif saat menghadapi Persib Bandung pada pekan pertama, meski akhirnya kalah 1-3.

Pasukan Darije Kalezic mampu mencetak satu gol hanya dari 10 tembakan dan sempat tampil solid sepanjang babak pertama.

Kecepatan lini depan menjadi salah satu kekuatan PSM Makassar untuk menghadapi Arema FC.

Saat mendapat ruang, transisi cepat mereka berpotensi merepotkan pertahanan Singo Edan yang akan lebih banyak mengandalkan kekuatan duel fisik.

Masalah PSM Makassar muncul pada babak kedua ketika tekanan lawan meningkat. Situasi tersebut perlu diperbaiki Darije Kalezic karena Arema FC juga memiliki kemampuan menyerang dengan intensitas tinggi.

Arema FC Datang dengan Modal Lima Laga Tak Terkalahkan

Arema FC memiliki kepercayaan diri lebih tinggi setelah mengawali musim dengan kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang.

Singo Edan tampil agresif sejak babak pertama dan berhasil mencetak tiga gol sebelum performanya menurun setelah sejumlah pergantian pemain.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyadari tantangan berat menanti timnya di Parepare.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arema FC Vs Persik Kediri: Tiket Dibuka H-7, Panpel Ingin Aremania Padati Kanjuruhan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Vs Persik Kediri: Tiket Dibuka H-7, Panpel Ingin Aremania Padati Kanjuruhan!

Minggu, 13 September 2026 | 14.49 WIB

8 Kali Kalahkan PSM Makassar! Arema FC Pede Curi Poin di Gelora BJ Habibie - Image
Sepak Bola Indonesia

8 Kali Kalahkan PSM Makassar! Arema FC Pede Curi Poin di Gelora BJ Habibie

Minggu, 13 September 2026 | 13.50 WIB

Arema FC Waspadai PSM Makassar, Marcos Santos Soroti Ancaman Transisi Cepat Juku Eja - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Waspadai PSM Makassar, Marcos Santos Soroti Ancaman Transisi Cepat Juku Eja

Minggu, 13 September 2026 | 12.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore