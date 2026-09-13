Prediksi Skor PSM Makassar vs Arema FC di Super League: Kans Singo Edan Curi Poin di B.J. Habibie

PSM Makassar dan Arema FC diprediksi bermain ketat pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie. (Arema)
JawaPos.com — PSM Makassar diprediksi harus puas berbagi poin dengan Arema FC pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) pukul 15.30 WIB.
Singo Edan punya modal kuat setelah tak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir kontra PSM Makassar.
PSM Makassar menunjukkan permainan efektif saat menghadapi Persib Bandung pada pekan pertama, meski akhirnya kalah 1-3.
Pasukan Darije Kalezic mampu mencetak satu gol hanya dari 10 tembakan dan sempat tampil solid sepanjang babak pertama.
Kecepatan lini depan menjadi salah satu kekuatan PSM Makassar untuk menghadapi Arema FC.
Saat mendapat ruang, transisi cepat mereka berpotensi merepotkan pertahanan Singo Edan yang akan lebih banyak mengandalkan kekuatan duel fisik.
Masalah PSM Makassar muncul pada babak kedua ketika tekanan lawan meningkat. Situasi tersebut perlu diperbaiki Darije Kalezic karena Arema FC juga memiliki kemampuan menyerang dengan intensitas tinggi.
Arema FC memiliki kepercayaan diri lebih tinggi setelah mengawali musim dengan kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang.
Singo Edan tampil agresif sejak babak pertama dan berhasil mencetak tiga gol sebelum performanya menurun setelah sejumlah pergantian pemain.
Pelatih Arema FC Marcos Santos menyadari tantangan berat menanti timnya di Parepare.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022