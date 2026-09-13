Prediksi Skor PSM Makassar vs Arema FC di Super League: Kans Singo Edan Curi Poin di B.J. Habibie

JawaPos.com — PSM Makassar diprediksi harus puas berbagi poin dengan Arema FC pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Singo Edan punya modal kuat setelah tak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir kontra PSM Makassar.

PSM Makassar Punya Senjata dari Serangan Balik PSM Makassar menunjukkan permainan efektif saat menghadapi Persib Bandung pada pekan pertama, meski akhirnya kalah 1-3.

Pasukan Darije Kalezic mampu mencetak satu gol hanya dari 10 tembakan dan sempat tampil solid sepanjang babak pertama.

Kecepatan lini depan menjadi salah satu kekuatan PSM Makassar untuk menghadapi Arema FC.

Saat mendapat ruang, transisi cepat mereka berpotensi merepotkan pertahanan Singo Edan yang akan lebih banyak mengandalkan kekuatan duel fisik.

Masalah PSM Makassar muncul pada babak kedua ketika tekanan lawan meningkat. Situasi tersebut perlu diperbaiki Darije Kalezic karena Arema FC juga memiliki kemampuan menyerang dengan intensitas tinggi.

Arema FC Datang dengan Modal Lima Laga Tak Terkalahkan Arema FC memiliki kepercayaan diri lebih tinggi setelah mengawali musim dengan kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang.

Singo Edan tampil agresif sejak babak pertama dan berhasil mencetak tiga gol sebelum performanya menurun setelah sejumlah pergantian pemain.