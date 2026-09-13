8 Kali Kalahkan PSM Makassar! Arema FC Pede Curi Poin di Gelora BJ Habibie

Pelatih Arema FC Marcos Santos membidik poin saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/2027. (Arema)
JawaPos.com — Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) sore.
Modal kemenangan telak pada laga perdana membuat Singo Edan percaya diri, ditambah rekor pertemuan yang masih memihak dengan 8 kemenangan dari 18 laga.
Pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan timnya tetap harus waspada meski memiliki catatan bagus saat menghadapi PSM Makassar.
Dalam dua musim terakhir, Arema FC bahkan mampu membawa pulang kemenangan dari dua pertandingan tandang melawan tim berjuluk Juku Eja tersebut.
Marcos tidak ingin catatan tersebut membuat para pemain kehilangan fokus ketika kembali bermain di Parepare.
Pelatih asal Brasil itu menilai PSM Makassar tetap memiliki kualitas untuk memberikan tekanan, terutama setelah melakukan sejumlah perubahan positif di skuadnya.
"Dari laga pertamanya banyak transisi dan ada banyak pemain yang melakukan transisi cepat," tutur Marcos Santos.
“Mereka bermain bagus pada laga sebelumnya di Bandung, makanya kita harus persiapan bagus untuk coba dapat poin dari sini.”
PSM Makassar memang mengawali Super League 2026/2027 dengan kekalahan dari Persib Bandung. Namun, hasil tersebut tidak menjadi alasan bagi Marcos untuk meremehkan kekuatan lawannya pada pekan kedua.
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