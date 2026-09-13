Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 13.50 WIB

8 Kali Kalahkan PSM Makassar! Arema FC Pede Curi Poin di Gelora BJ Habibie

Pelatih Arema FC Marcos Santos membidik poin saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/2027. (Arema) - Image

Pelatih Arema FC Marcos Santos membidik poin saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/2027. (Arema)

JawaPos.com — Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) sore.

Modal kemenangan telak pada laga perdana membuat Singo Edan percaya diri, ditambah rekor pertemuan yang masih memihak dengan 8 kemenangan dari 18 laga.

Arema FC Tak Mau Terbuai Rekor Positif

Pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan timnya tetap harus waspada meski memiliki catatan bagus saat menghadapi PSM Makassar.

Dalam dua musim terakhir, Arema FC bahkan mampu membawa pulang kemenangan dari dua pertandingan tandang melawan tim berjuluk Juku Eja tersebut.

Marcos tidak ingin catatan tersebut membuat para pemain kehilangan fokus ketika kembali bermain di Parepare.

Pelatih asal Brasil itu menilai PSM Makassar tetap memiliki kualitas untuk memberikan tekanan, terutama setelah melakukan sejumlah perubahan positif di skuadnya.

"Dari laga pertamanya banyak transisi dan ada banyak pemain yang melakukan transisi cepat," tutur Marcos Santos.

“Mereka bermain bagus pada laga sebelumnya di Bandung, makanya kita harus persiapan bagus untuk coba dapat poin dari sini.”

PSM Makassar memang mengawali Super League 2026/2027 dengan kekalahan dari Persib Bandung. Namun, hasil tersebut tidak menjadi alasan bagi Marcos untuk meremehkan kekuatan lawannya pada pekan kedua.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arema FC Vs Persik Kediri: Tiket Dibuka H-7, Panpel Ingin Aremania Padati Kanjuruhan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Vs Persik Kediri: Tiket Dibuka H-7, Panpel Ingin Aremania Padati Kanjuruhan!

Minggu, 13 September 2026 | 14.49 WIB

Prediksi Skor PSM Makassar vs Arema FC di Super League: Kans Singo Edan Curi Poin di B.J. Habibie - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSM Makassar vs Arema FC di Super League: Kans Singo Edan Curi Poin di B.J. Habibie

Minggu, 13 September 2026 | 14.00 WIB

Arema FC Waspadai PSM Makassar, Marcos Santos Soroti Ancaman Transisi Cepat Juku Eja - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Waspadai PSM Makassar, Marcos Santos Soroti Ancaman Transisi Cepat Juku Eja

Minggu, 13 September 2026 | 12.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore