Prediksi Skor PSM Makassar vs Arema FC: Rekor Bagus Singo Edan Jadi Ancaman untuk Tuan Rumah

JawaPos.com - PSM Makassar akan menjamu Arema FC pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) sore mulai pukul 15.30 WIB.

Duel PSM Makassar vs Arema FC menjadi salah satu pertandingan menarik pada pekan kedua. Kedua tim sama-sama membawa modal berbeda dari pertandingan sebelumnya, tetapi memiliki ambisi yang sama untuk meraih hasil positif.

PSM Makassar mengawali musim dengan menghadapi Persib Bandung. Juku Eja sempat menunjukkan permainan menjanjikan pada babak pertama dan mampu mencetak gol lebih dulu. Organisasi permainan mereka juga cukup rapi untuk meredam tekanan Persib.

Namun, situasi berubah setelah jeda. Persib mampu meningkatkan intensitas serangan dan membuat pertahanan PSM kesulitan. Pada akhirnya, PSM harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan 1-3.

Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi Darije Kalezic. PSM sebenarnya memiliki potensi dalam melakukan serangan balik cepat dan mampu menciptakan peluang ketika mendapatkan ruang di lini pertahanan lawan. Tantangannya adalah menjaga konsistensi permainan selama 90 menit.

Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi PSM. Dukungan suporter di Stadion Gelora B.J. Habibie diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka pada musim ini.

Di sisi lain, Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Singo Edan mengawali kompetisi dengan kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang FC. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa lini depan Arema cukup tajam sejak pertandingan pertama.

Arema tampil agresif sejak awal pertandingan melawan Isenmulang. Mereka mampu mencetak tiga gol pada babak pertama sebelum menambah satu gol lagi setelah turun minum.