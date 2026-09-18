Risto Mitrevski Tak Masalah Berganti Posisi, Fokus Bantu Persebaya Kalahkan Garudayaksa FC

Risto Mitrevski saat membela Persebaya Surabaya dan bersiap menghadapi Garudayaksa FC di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Risto Mitrevski menunjukkan sikap siap menjalankan tugas apa pun yang diberikan pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares.
Menjelang pertandingan melawan Garudayaksa FC, pemain asal Makedonia Utara itu tidak mempermasalahkan posisi yang akan dimainkannya.
Persebaya akan menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9). Green Force mengincar kemenangan kedua secara beruntun setelah sebelumnya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0.
Pada dua pertandingan awal musim ini, Risto mendapat kepercayaan bermain sebagai gelandang bertahan.
Posisi tersebut berbeda dengan peran utamanya sebagai bek. Namun, pemain berusia 34 tahun itu mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan permainan Persebaya.
Bagi Risto, perubahan posisi bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Ia lebih memilih menjalankan instruksi pelatih dan memberikan kemampuan terbaik ketika mendapat kesempatan bermain.
“Bagi saya, tugas utama adalah memberikan segala kemampuan di setiap pertandingan. Kalau pelatih meminta saya bermain sebagai penyerang, wing-back, atau posisi lainnya, saya akan menjalankannya,” kata Risto dalam konferensi pers, Jumat (18/9).
Menurutnya, keputusan mengenai posisi pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih. Karena itu, Risto siap menjalankan peran yang dianggap paling dibutuhkan tim.
“Pada akhirnya, keputusan ada di tangan pelatih. Saya siap memberikan yang terbaik di posisi mana pun yang dibutuhkan tim,” imbuhnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022