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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 19 September 2026 | 05.33 WIB

Risto Mitrevski Tak Masalah Berganti Posisi, Fokus Bantu Persebaya Kalahkan Garudayaksa FC

Risto Mitrevski saat membela Persebaya Surabaya dan bersiap menghadapi Garudayaksa FC di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Risto Mitrevski saat membela Persebaya Surabaya dan bersiap menghadapi Garudayaksa FC di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Risto Mitrevski menunjukkan sikap siap menjalankan tugas apa pun yang diberikan pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares.

Menjelang pertandingan melawan Garudayaksa FC, pemain asal Makedonia Utara itu tidak mempermasalahkan posisi yang akan dimainkannya.

Persebaya akan menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9). Green Force mengincar kemenangan kedua secara beruntun setelah sebelumnya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0.

Pada dua pertandingan awal musim ini, Risto mendapat kepercayaan bermain sebagai gelandang bertahan.

Posisi tersebut berbeda dengan peran utamanya sebagai bek. Namun, pemain berusia 34 tahun itu mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan permainan Persebaya.

Bagi Risto, perubahan posisi bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Ia lebih memilih menjalankan instruksi pelatih dan memberikan kemampuan terbaik ketika mendapat kesempatan bermain.

“Bagi saya, tugas utama adalah memberikan segala kemampuan di setiap pertandingan. Kalau pelatih meminta saya bermain sebagai penyerang, wing-back, atau posisi lainnya, saya akan menjalankannya,” kata Risto dalam konferensi pers, Jumat (18/9).

Menurutnya, keputusan mengenai posisi pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih. Karena itu, Risto siap menjalankan peran yang dianggap paling dibutuhkan tim.

“Pada akhirnya, keputusan ada di tangan pelatih. Saya siap memberikan yang terbaik di posisi mana pun yang dibutuhkan tim,” imbuhnya.

Editor: Banu Adikara
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