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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 18.46 WIB

Prediksi Skor Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League: Laskar Sape Kerrab On Fire

Dimitar Mitkov menjadi salah satu tumpuan Madura United saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/2027. (Madura United) - Image

Dimitar Mitkov menjadi salah satu tumpuan Madura United saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/2027. (Madura United)

JawaPos.com — Madura United menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Ratu Pamelingan, Jumat (18/9/2026) pukul 19.00 WIB, dengan tuan rumah mengincar kemenangan ketiga beruntun setelah meraih enam poin dari dua laga awal.

PSIM Yogyakarta datang dengan catatan belum menang dan berpotensi kesulitan menghadapi ketajaman lini depan Laskar Sape Kerrab.

Madura United Punya Modal Enam Poin dari Dua Laga

Madura United memasuki pertandingan melawan PSIM Yogyakarta dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih dua pertandingan pertama Super League 2026/2027.

Tim besutan Ze Gomes tersebut menang 2-0 atas Persijap Jepara pada 6 September, kemudian menaklukkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada 12 September.

Hasil tersebut membuat Madura United mengoleksi enam poin sekaligus mencatatkan produktivitas lima gol dalam dua pertandingan.

Catatan itu memperlihatkan Laskar Sape Kerrab tidak hanya mampu mengamankan hasil, tetapi juga memiliki variasi ancaman di area pertahanan lawan.

Gelandang Hugo Gomes menjadi salah satu pemain penting dalam skema Madura United.

Pemain tersebut menyebut kemenangan dalam dua laga awal memberikan modal mental positif, tetapi tim tetap harus menjaga fokus saat menghadapi PSIM Yogyakarta.

"Kami punya mental yang bagus setelah memenangkan dua pertandingan. Tapi kami harus tetap fokus, bekerja sebagai tim dan mengikuti instruksi pelatih," ucap Hugo Gomes.

Editor: Edi Yulianto
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